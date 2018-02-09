Суд оставил Аслана Иритова под арестом

09 февраля 2018, 23:23

Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить апелляцию на продление домашнего ареста главы общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова и его брата, сообщила сегодня защита.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 ноября 2017 года глава общественной организации "Вольный аул" Аслан Иритов и его брат, подозреваемые в избиении полицейских, были помещены под домашний арест, однако 3 декабря 2017 года их заключили под стражу. На следующий день, 4 декабря, Нальчикский горсуд постановил перевести братьев Иритовых под домашний арест. 18 января срок ареста был продлен до конца марта.

Адвокат был предоставлен Аслану Иритову после его обращения на юридический онлайн-сервис "Кавказского узла".

Сегодня Верховный суд республики оставил в силе решение Нальчикского городского суда об аресте братьев Иритовых, согласившись с тем, что, находясь на свободе, они могут повлиять на ход следствия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Караваев, защищающий Беслана Иритова по соглашению с общественной организацией "Комитет против пыток".

Адвокат назвал основания, по которым Верховный суд отказался удовлетворить жалобу, неубедительными. "Большинство следственных действий либо уже проведены, либо не зависят от меры пресечения в отношении Иритовых. Кроме того, все события отражены в двух видеозаписях: одну вели сотрудники полиции, вторую - сами Иритовы", - пояснил Караваев.

Напомним, что в декабре 2017 года республиканское управление Минюста обратилось в Верховный суд Кабардино-Балкарии с требованием признать организацию "Вольный аул" экстремистской и ликвидировать ее, однако 7 февраля следствие сообщило, что не нашло в действиях руководства организации признаков экстремизма.

По словам замруководителя "Вольного аула" Мурата Кулиева, из-за подозрений в экстремизме был заблокирован банковский счет организации, и ее не допустили к торгам по аренде земли. 22 декабря 2017 года аукцион выиграл его единственный участник – другая организация жителей микрорайона, "Нальчик за свои права", которая, по мнению активистов "Вольного аула", была создана специально для участия в этих торгах.