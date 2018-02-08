08 февраля 2018, 23:31

Следствие сняло подозрения в экстремизме с лидеров "Вольного аула"

Сотрудники Следкома по Кабардино-Балкарии уведомили руководство общественной организации "Вольный аул", что не нашли в их действиях признаков экстремизма. Организация "Нальчик за свои права", выигравшая торги по аренде земли после отстранения от них "Вольного аула", анонсировала жеребьевку между желающими получить участки.

"Кавказский узел" сообщал, что, по мнению Минюста, руководители "Вольного аула" нарушили антиэкстремистское законодательство, проводя несогласованные митинги и собрания. Кроме того, ведомство сослалось на возбужденное в отношении главы организации Аслана Иритова уголовное дело о сопротивлении сотрудникам полиции и на то, что по указанному в учредительных документах адресу организация не находится. Кабардино-Балкарский правозащитный центр 19 декабря обратился к прокурору республики, назвав необоснованными претензии Минюста к "Вольному аулу".

Жителей Вольного аула, собравшихся 31 октября 2017 года возле здания администрации Нальчика  для встречи с мэром, разогнал ОМОН. Руководитель общественной организации "Вольный аул" Аслан Иритов был заподозрен в том, что при задержании на следующий день напал на сотрудников полиции и нанес им травмы. Он и его брат Беслан Иритов были помещены под домашний арест. Сам Аслан Иритов и его семья утверждают, что нападение, наоборот, было совершено на них.

В действиях Иритова и членов организации "Вольный аул" не выявлено признаков экстремизма, а по факту нападения на Иритова и членов его семьи проводится проверка, говорится в письме от 7 февраля за подписью замглавы следственного отдела СКР по Кабардино-Балкарии майора Хозаева, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам замруководителя "Вольного аула" Мурата Кулиева, из-за подозрений в экстремизме был заблокирован банковский счет организации, и она не смогла перечислить задаток для участия в торгах по аренде земли. В результате "Вольный аул" к торгам допущен не был, и 22 декабря 2017 года аукцион выиграл его единственный участник – другая организация жителей микрорайона, которая, по мнению активистов "Вольного аула", была создана специально для участия в этих торгах. После этого 370 жителей Вольного аула попросили участки земли у арендатора.

Выиграв торги, общественная организация "Нальчик за свои права" разделила полученные в аренду 39 га земли на 349 участков. В ближайшее время члены организации проведут жеребьевку среди получателей земельных участков, сообщил сегодня "Кавказскому узлу" представитель организации.

По его словам, около 90% тех, кто примет участие в жеребьевке, ранее состояли в общественной организации "Вольный аул", еще 5% - жители других микрорайонов, остро нуждающиеся в жилье. Оставшиеся 5% участков будут распределены по усмотрению руководителей организации "Нальчик за свои права", добавил ее представитель.

Примечание:

"Юрист назвал законными земельные требования жителей Вольного аула", "Братья Иритовы отпущены из изолятора под домашний арест", "Жители Вольного аула пожаловались Кокову на угрозы".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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