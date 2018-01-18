Аслан Иритов. Фото: стоп-кадр видео Зачистка "Вольного Аула" пользователя ProtivPytok https://www.youtube.com/watch?time_continue=190&v=XE2hisa-kdY

18 января 2018, 12:54

Суд в Нальчике отказался освободить Аслана Иритова

Срок домашнего ареста главы общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова продлен на два месяца, несмотря на протест активиста, сообщила сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября 2017 года глава общественной организации "Вольный аул" Аслан Иритов и его брат, подозреваемые в избиении полицейских, были помещены под домашний арест, однако 3 декабря 2017 года их заключили под стражу. На следующий день, 4 декабря, Нальчикский горсуд постановил перевести братьев Иритовых под домашний арест до 30 января. Находясь на свободе, Аслан Иритов может оказать давление на свидетелей, объяснил судья.

Адвокат был предоставлен Аслану Иритову после его обращения на юридический онлайн-сервис "Кавказского узла".

17 января Нальчикский горсуд продлил срок содержания Аслана Иритова под домашним арестом на два месяца, до конца марта, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Инна Голицына.

Суд объяснил свое решение необходимостью проведения следственных действий, допроса свидетелей, очных ставок и экспертиз. По мнению суда, находясь на свободе, Иритов может повлиять на ход следствия, рассказала адвокат.

"Сам Иритов заявил в ходе судебного заседания, что считает свой арест заказным, что его ограничение в свободе передвижения и общении является нарушением его прав, поскольку следствие не отрицает, что фактов оказания давления на свидетелей и иных попыток воспрепятствования следствию со стороны Иритова не установлено", - пояснила Инна Голицына.

Напомним, что уголовное дело Аслана Иритова стало одной из претензий управления Минюста по Кабардино-Балкарии к общественной организации "Вольный аул". Ведомство заподозрило организацию в экстремизме и потребовало заблокировать ее счета. В результате "Вольный аул" не был допущен к торгам на право заключить договор аренды земельного участка, на который претендовали жители Вольного аула. 22 декабря 2017 года аукцион выиграл его единственный участник – ОО "Нальчик за свои права", другая организация жителей микрорайона, которая, по мнению активистов, была создана для участия в этих торгах.

Примечание:

"Юрист назвал законными земельные требования жителей Вольного аула", "Жители Вольного аула пожаловались Кокову на угрозы", "Активисты обжаловали недопуск "Вольного аула" к торгам по аренде земли".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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18 января 2018, 16:23

18 января 2018, 16:10

  • Жители Вольного аула обвинили власти в срыве договоренностей

    На собрании организации «Вольный аул» в Нальчике ее члены заявили, что продолжат борьбу за земельные участки, и высказались в поддержку руководителя Аслана Иритова. Участники собрания посетовали на нежелание чиновников поучаствовать в разговоре и рассказали, в какой ситуации оказались из-за спора о земле.

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