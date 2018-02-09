09 февраля 2018, 18:41

Продлен арест обвиняемым в нападении на кубанских полицейских

Суд в Краснодаре постановил оставить под стражей до 22 апреля четырех обвиняемых по делу о стрельбе в сотрудников ДПС.

"Кавказский узел" писал, что по подозрению в вооруженном нападении на полицейских в августе 2017 года были арестованы четыре человека - Никита Медведев, Дмитрий Карачкин, Владислав Гмыря и бывший сотрудник МВД Муковоз. Еще четверо объявлены в розыск. 17 января срок содержания под стражей всех арестованных был продлен до 1 марта.

28 августа сотрудники ДПС на посту в Краснодаре остановили автомобиль, водитель которого при проверке документов открыл огонь и ранил одного из правоохранителей. Из машины выбежали двое мужчин, один из них был задержан сразу. Стрелявший успел сесть в машину. Уходя от погони, он попал в ДТП, но смог скрыться и был задержан позднее.

Сегодня Октябрьский районный суд Краснодара постановил продлить срок содержания под стражей четырех обвиняемых, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. Они оставлены под арестом до 22 апреля, уточнила Смяцкая, передает "Кубань 24".

Представитель следствия отметила, что розыск еще четверых подозреваемых продолжается, информирует "Юга".

Напомним, что один из арестованных, Владислав Гмырь, ранее возглавлял запрещенную судом в России и признанную экстремистской националистическую группировку "Пит Буль". В 2010 году он был осужден Советским районным судом Краснодара на шесть лет колонии строгого режима.

Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно позиции следствия и продления срока ареста не поступало.

Примечание:

"Семь человек пострадали в Волгоградской области в ДТП с участием полицейского", "Трое полицейских погибли в результате ДТП в Ставропольском крае", "В ДТП с участием полицейского в Ростовской области погиб человек".

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