Самолет авиакомпании "Победа". Фото Rostkol https://ru.wikipedia.org/wiki/Победа_(авиакомпания)

07 февраля 2018, 21:15

Самолет Москва - Гюмри экстренно сел в Минводах

Пассажир, оскорблявший экипаж и закуривший во время полета, снят с рейса в аэропорту Минеральных Вод, сообщил представитель авиакомпании "Победа".

По его словам, пассажир рейса DP855 из Москвы в Гюмри вел себя неадекватно и не подчинился требованиям командира.

Авиакомпания планирует взыскать с дебошира расходы, вызванные экстренной посадкой самолета, передает слова представителя "Победы" РИА "Новости".

По данным онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, самолет рейса DP855 совершил посадку в 18.23 мск.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 августа 2017 года самолет авиакомпании "Победа", летевший из Москвы в Махачкалу, также совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за закурившего пассажира. Мужчина был оштрафован.

Примечание:

"Полиция в Краснодаре задержала пассажира за дебош в самолете""Самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за болезни пассажира""Суд в Краснодаре оштрафовал туриста за дебош в самолете".

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