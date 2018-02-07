07 февраля 2018, 21:15
Самолет Москва - Гюмри экстренно сел в Минводах
Пассажир, оскорблявший экипаж и закуривший во время полета, снят с рейса в аэропорту Минеральных Вод, сообщил представитель авиакомпании "Победа".
По его словам, пассажир рейса DP855 из Москвы в Гюмри вел себя неадекватно и не подчинился требованиям командира.
Авиакомпания планирует взыскать с дебошира расходы, вызванные экстренной посадкой самолета, передает слова представителя "Победы" РИА "Новости".
По данным онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, самолет рейса DP855 совершил посадку в 18.23 мск.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 августа 2017 года самолет авиакомпании "Победа", летевший из Москвы в Махачкалу, также совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за закурившего пассажира. Мужчина был оштрафован.
"Полиция в Краснодаре задержала пассажира за дебош в самолете", "Самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за болезни пассажира", "Суд в Краснодаре оштрафовал туриста за дебош в самолете".
Прикреплённые файлы
08 февраля 2018, 06:39
-
Избитый силовиками житель Сочи пожаловался на затяжки в расследовании
Роман Габаев, избитый 22 декабря в день своей свадьбы силовиками, получил постановление следователя о назначении судебно-медицинской экспертизы. В постановлении следователь ставит перед экспертами вопросы о наличии на теле Романа Габаева повреждений. За время, прошедшее со время инцидента все зажило, а имевшиеся в деле медицинские документы оказались утрачены, заверяет сам Габаев.
08 февраля 2018, 06:13
-
Силовики опровергли информацию о ротации кадров на постах ДПС в Дагестане
На постах ДПС в Дагестане сотрудники полиции из других регионов несут службу уже несколько лет, заявили представители Росгвардии и МВД России, опровергнув информацию источников о замене местных полицейских на иногородних в связи с масштабными проверками в республике.
08 февраля 2018, 05:55
-
Мемориал защитникам Абхазии осквернен в Гудауте
Неизвестные осквернили мемориал в честь павших защитников Абхазии, строительство которого ведется в поселке Алгыт в Гудауте.
08 февраля 2018, 05:19
-
Кавказоведы поспорили о возможности повторения дагестанских зачисток в Чечне
Масштабные проверки после Дагестана могут повториться в других северокавказских республиках, в том числе в Чечне, считает политолог Ахмет Ярлыкапов. Аналогичная ревизия из Москвы в Чечне полностью исключена, уверен политолог Алексей Малашенко. Рамзан Кадыров будет пытаться оказать влияние на формирование правительства Дагестана, полагает журналист Орхан Джемаль.
08 февраля 2018, 04:13
-
Жильцы аварийного дома в Волгограде отказались от переселения
Жильцы аварийного дома по улице Жолудева в Волгограде отказываются переселяться в маневренный фонд, опасаясь, что никогда не получат равноценное благоустроенное жилье. В мэрии города заявили, что аварийный дом будет расселен в текущем году.
-
07 февраля 2018, 10:18
Полпред губернатора Ставрополья найден мертвым
-
07 февраля 2018, 08:341
Директор сочинской школы уволен после конфликта с педагогом
-
07 февраля 2018, 06:321
Полиция возбудила дело после угроз в адрес главреда медиаресурса в Армении
-
07 февраля 2018, 01:451
Адвокат Нурмагомедова заявил об игнорировании судом позиции защиты
-
06 февраля 2018, 11:46
Гамидов и его замы обвинены в мошенничестве на 100 миллионов
-
06 февраля 2018, 09:51
Масштабные учения прошли на российской базе в Абхазии
-
08 февраля 2018, 03:12
Родные жителя Дагестана заявили о его исчезновении
-
08 февраля 2018, 00:37
Продлен прогноз о лавиноопасности в Дагестане
-
07 февраля 2018, 23:02
Сотрудники дагестанских министерств опровергли информацию об обысках
-
07 февраля 2018, 22:32
Али Умаров арестован в Махачкале
-
07 февраля 2018, 22:00
Министром экономики Дагестана назначен Осман Хасбулатов
-
07 февраля 2018, 21:15
Самолет Москва - Гюмри экстренно сел в Минводах
-
07 февраля 2018, 19:07
Главному архитектору Махачкалы предъявлено обвинение
-
07 февраля 2018, 18:522
Замглавы Минсельхоза Кабардино-Балкарии обвинен в передаче взятки
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
05 февраля 2018, 15:32Об уровне медицины в Дагестане
-
05 февраля 2018, 14:48В Северной Осетии местные жители обнарушили десятки тел баранов, сброшенных в родник
-
05 февраля 2018, 14:46В Нальчике открывается первая персональная выставка Мухамеда Кипова
-
05 февраля 2018, 14:44Выставка Лейлы Изабакаровой в Национальном музее Дагестана
-
05 февраля 2018, 11:50Как живет прокурор Левашинского района
-
18 сентября 2017, 12:313
Почему люди бегут с Кавказа?
-
22 августа 2016, 10:52
Кавказцы в Олимпийской сборной России 2016
-
25 сентября 2017, 15:08
Военная демократия Курдистана: как референдум отзовётся на Кавказе
-
01 января 2015, 03:416
Наталья Зубаревич: Если на Кавказе будет больше стрельбы, то трансферты вырастут
-
06 февраля 2018, 20:01
Ветер с АпшеронаФашизм в Южном Кавказе, в стратегическом партнере России 13
-
05 февраля 2018, 16:23
Политическая география Южного КавказаО восприятии времени и мира в средневековье - пример из армянской поэзии 4
-
03 февраля 2018, 08:12
ЕреванецБудет ли альтернатива Верхнему Ларсу? 3
-
02 февраля 2018, 18:48
Ветер с АпшеронаМежду кормами в Карабахе и американскими принципами нет связи 6
-
02 февраля 2018, 13:31
ЕреванецНу не любят наши власти Саакашвили... 2