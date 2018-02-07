Защита Хуршудова усмотрела противоречия в показаниях потерпевших

07 февраля 2018, 19:38

Четверо потерпевших по делу активиста азербайджанской оппозиционной партии "Мусават" Аликрама Хуршудова дали показания, не согласующиеся друг с другом, заявила защита и назвала обвинения бездоказательными.

Как сообщал "Кавказский узел", глава ширванской городской организации партии "Мусават" Аликрам Хуршудов был задержан 22 ноября 2017 года и спустя два дня арестован по подозрению в хулиганстве с применением оружия и сопротивлении сотруднику полиции. 8 января следствие заявило, что Хуршудов причинил полицейскому телесные повреждения, бросив в него камень. 24 января суд отказался перевести Хуршудова под домашний арест.

22 ноября 2017 года хозяин дома, в котором Хуршудов делал ремонт, обвинил работника в том, что тот приставал к его жене. По версии правоохранителей, Хуршудов нанес телесные повреждения хозяину дома и прибывшему на место полицейскому.

Сегодня в Ширванском городском суде начались слушания по существу, сообщил адвокат Хуршудова Немат Керимли корреспонденту "Кавказского узла". "Сначала был оглашен обвинительный акт, потом были заслушаны четверо потерпевших: хозяин дома, в котором работал Хуршудов, и трое полицейских, в которых активист якобы бросал камни", - сказал адвокат. По его мнению, потерпевшие дали "путаные" показания и противоречили друг другу.

Жена хозяина дома не признана ни потерпевшей, ни свидетельницей, отметил Керимли. "Как же так, человека обвиняют в приставании к чужой жене, а эту женщину не привлекают даже в качестве свидетеля? Мы ходатайствовали перед судом о вызове женщины, но судья отказал нам в этом. Нам говорят, что женщина не может говорить. В таком случае, пусть представят медицинское заключение об этом", - сказал Керимли.

Адвокат настаивает на том, что события развивались не так, как их описывает следствие. "Хозяин дома, вернувшись домой, стал ругаться с Хуршудовым, и сразу же прибыла полиция, его увезли в отделение. То есть обвинения совершенно надуманны. Сам Хуршудов также сказал в суде, что его оклеветали из-за оппозиционной деятельности и критических постов в Facebook. Накануне ареста он написал о фактах принудительного приема работников бюджетных учреждений в правящую партию "Ени Азербайджан", - заявил Немат Керимли.

Предположение о том, что Хуршудова "преследуют за политическую активность и резкие критические посты в Facebook", выдвинул и зампред партии "Мусават" Эльман Фаттах.

Обычно бытовые драки квалифицируются следствием как хулиганство, и такие дела часто даже не доходят до суда, но в данном случае Хуршудову вменяется оказание сопротивления полиции с применением насилия, опасного для здоровья и жизни, отметил Керимли, указавший на несоответствие версии следствия и предъявленного обвинения. При этом в экспертном заключении нет данных о телесных повреждениях, которые Хуршудов, согласно обвинению, нанес полицейским, добавил адвокат.

Глава Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалиев назвал Хуршудова политзаключенным. "Мы изучили дело Хуршудова. Версия следствия кажется фантастической. Получается, что Хуршудов атаковал четырех мужчин, в том числе трех полицейских, и причинил им телесные повреждения. Это нелепые обвинения", - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Аликрама Хуршудова назвал политзаключенным глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. Хуршудов включен и в список из 161 азербайджанского политзаключенного, обнародованный 15 января Центром защиты политзаключенных.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Следующее судебное заседание по делу Хуршудова назначено на 22 февраля, сообщил его адвокат Немат Керимли.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, которые освещаются "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".