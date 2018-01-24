Полицейская машина. Азербайджан. Фото: © Sputnik/ Али Кямал https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20170814/236970869/Grazhdane-Gruzii-obvinjajutsja-v-razboe-v-Azerbajdzhane.html

24 января 2018, 16:46

Азербайджанский оппозиционер Хуршудов оставлен под арестом

Суд отказался перевести под домашний арест активиста партии "Мусават" Аликрама Хуршудова, обвиненного в сопротивлении полицейскому. Защита заявила о предвзятости суда.

Как сообщал "Кавказский узел", глава ширванской городской организации партии "Мусават" Аликрам Хуршудов был задержан 22 ноября 2017 года и спустя два дня арестован по подозрению в хулиганстве с применением оружия и сопротивлении сотруднику полиции. 8 января следствие заявило, что Хуршудов причинил полицейскому телесные повреждения, бросив в него камень.

22 ноября 2017 года хозяин дома, в котором Хуршудов делал ремонт, обвинил работника в том, что тот приставал к его жене. По версии правоохранителей, Хуршудов нанес телесные повреждения хозяину дома и прибывшему на место полицейскому.

Сегодня в Ширванском городском суде состоялось подготовительное заседание по делу Хуршудова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли. По его словам, защита заявила три ходатайства.

"Мы просили суд изменить меру пресечения и перевести Хуршудова под домашний арест, поскольку предварительное следствие завершено и нахождение обвиняемого на свободе не представляет риска оказания им давления на свидетелей. Кроме того, мы просили вести видео- и аудиозапись процесса. Однако суд отклонил оба ходатайства", - отметил Керимли.

В третьем ходатайстве защита просила выпустить Хуршудова из железной клетки и позволить ему сесть рядом с адвокатом для консультаций. "Судья частично удовлетворил ходатайство: Хуршудова выпустили, но не разрешили сесть рядом со мной, а посадили перед клеткой", - сообщил Керимли. Он отметил, что в итоге его подзащитный не получил возможности консультироваться с адвокатом.

"Уже с первого заседания суд показал свою предвзятость, не удовлетворив элементарные ходатайства", - считает адвокат.

Слушания по существу назначены на 7 февраля, сообщил Керимли. Эту информацию подтвердили и в Ширванском городском суде.

Зампред партии "Мусават" Эльман Фаттах предположил, что Хуршудова "преследуют за политическую активность и резкие критические посты в Facebook". Советник главы партии Мустафа Гаджибейли рассказал, что накануне задержания Аликрам Хуршудов написал в соцсети пост о принудительном приеме в правящую партию работников бюджетных учреждений.

"Аликрам Хуршудов однозначно политзаключенный. Провокация против него была буквально на следующий день после критики им в социальных сетях в Интернете порочной практики принудительного приема в правящую партию «Ени Азербайджан» работников бюджетной сферы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Хуршудов включен в список из 161 азербайджанского политзаключенного, обнародованный 15 января Центром защиты политзаключенных.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, которые освещаются "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказским узлом" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Евросоюз осудил приговор Афгану Мухтарлы", "Азербайджанский правозащитник Гюльалыев добился выдачи загранпаспорта", "Азербайджанский активист Казымов арестован на 30 суток".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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