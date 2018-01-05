05 января 2018, 18:35

Азербайджанский активист Казымов арестован на 30 суток

Суд постановил поместить под административный арест члена партии Народного фронта Азербайджана Натига Казымова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Активиста преследуют за гражданскую позицию, предполагают оппозиционеры.

По данным пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана, Натиг Казымов был задержан 4 января в своем доме и доставлен в Апшеронское районное управление полиции.

"Натиг Казымов живет в поселке Гобу в пригороде Баку. 29 декабря [2017 года] он призывал местных жителей вместе пойти в местное отделение газораспределительной компании в связи с перебоями газоснабжения. Его 31 декабря [2017 года] из-за этого уже вызвали в полицию и предъявляли претензию", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ПНФА, предположив, что Натига Казымова преследуют "именно из-за его политической и гражданской активности".

Привлеченный для защиты Казымова адвокат Асабали Мустафаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня с утра пытается выяснить местонахождение задержанного.

"В Апшеронской полиции никакой информации мне не предоставили. Я обратился к омбудсмену. Только ближе к вечеру из аппарата омбудсмена сообщили, что Казымова арестовали на 30 суток. Ему вменяют административное правонарушение – неподчинение полиции. Вероятно, все же его содержат в Апшеронской полиции", - сказал Асабали Мустафаев.

По его словам, 8 января он постарается добиться встречи с Казымовым, выяснить подробности дела и подать апелляционную жалобу на арест активиста. "Обвинение в неподчинении - типичное для арестов оппозиционеров", - отметил адвокат.

Представители МВД Азербайджана сегодня оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Увы, новый год начинаем с новых арестов критиков власти. Видимо, правительство опасается социальных протестов и превентивно арестовывает тех, кто своими действиями может вызвать такие акции", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра защиты политзаключенных Эльшан Гасанов, комментируя информацию об аресте Натига Казымова.

Напомним, что активисты ПНФА и ранее подвергались административным арестам. Так, 1 декабря 2017 года активист ПНФА, видеоблогер Намиг Садыглы был арестован на 30 суток за неподчинение законным требованиям полиции. 19 октября 2017 года ПНФА заявила о задержании днем ранее члена молодежного комитета партии Раджаба Гусейнова. Лишь 20 октября 2017 года адвокат выяснил, что Раджаб Гусейнов арестован на 10 суток и находится в изоляторе в Баку.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"