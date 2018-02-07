07 февраля 2018, 16:52

Суд отклонил апелляции десяти сторонников Навального в Волгограде

Волгоградский областной суд оставил в силе штрафы десяти участникам "Забастовки избирателей".

Как информировал "Кавказский узел", 28 января около 300 сторонников Навального приняли участие в несогласованном шествии в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей" в Волгограде. По подсчетам местного штаба Нвального, были задержаны 65 человек, из которых 25 - несовершеннолетние. 28 января суд вынес решения о штрафах по 22 делам.

28 января в ряде городов России состоялись акции в поддержку "Забастовки избирателей", участники которых призвали бойкотировать предстоящие президентские выборы. 31 января поддержку задержанным выразили волгоградские активисты "Стратегии-31".

Сегодня областной суд рассмотрел дела десяти участников "Забастовки избирателей", признанных Центральных райсудом Волгограда виновными в нарушении порядка проведения массовой акции (ч.5 ст.20.2 КоАП России). Решения суда нижестоящей инстанции по всем административным делам были оставлены в силе, информирует "Высота 102".

Оштрафованы были все задержанные на акции, достигшие совершеннолетия. Заместителя координатора волгоградского штаба Навального Анастасию Андрееву и юриста штаба Романа Зайцева оштрафовали на 20 тысяч по ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения собрания), всех остальных - на 10 тысяч по ч.5 ст.20.2 КоАП, со ссылкой на Романа Зайцева сообщила 29 января "Медиазона".

О том, что привлекает молодежь в штабы Алексея Навального, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В справке "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды Навального, связанные с актиуальными для Кавказа проблемами.

Примечание:

"Пресс-конференция в связи с открытием штаба Навального в Ростове-на-Дону отменена", "Казаки заблокировали сторонников Навального в гостинице Ростова-на-Дону", "Блогеры раскритиковали организаторов антитеррористического митинга в Сочи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 февраля 2018, 18:28

07 февраля 2018, 18:20

07 февраля 2018, 18:11

07 февраля 2018, 17:52

07 февраля 2018, 16:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты