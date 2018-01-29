Волгоградский штаб Навального насчитал 65 задержанных на "Забастовке избирателей"

29 января 2018, 19:48

Активисты, оштрафованные за участие в "Забастовке избирателей" 28 января, обжалуют решения о штрафах в Волгоградском областном суде, чтобы затем обращаться в ЕСПЧ, рассказал координатор местного штаба Навального.

Как сообщал "Кавказский узел", около 300 сторонников Навального поучаствовали 28 января в несогласованном шествии в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей" в Волгограде. Были задержаны несколько десятков человек, в том числе корреспондент "Кавказского узла" Вячеслав Ященко.

Суд Центрального района Волгограда начал рассматривать дела задержанных в тот же день. Активист Владимир Кругляков рассказал "Кавказскому узлу", что задержанным в основном вменяют ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения публичной акции). "Людям в среднем выписывают штрафы по 10 тысяч", - сообщил он.

Треть задержанных на шествии в Волгограде 28 января - несовершеннолетние, рассказал координатор волгоградского штаба Навального Алексей Волков корреспонденту "Кавказского узла".

"Вчера мы насчитали 65 задержанных. Среди задержанных было 40 совершеннолетних и порядка 25 несовершеннолетних, они в отделе полиции сидели отдельно. Несовершеннолетних с родителями отпустили домой - кому-то составляли протоколы для дальнейшего направления в ПНД, кого-то просто отпускали. Примерно 18 совершеннолетних осудили вчера, другим перенесли рассмотрение материалов на более поздний срок. Точное количество людей, получивших штрафы, я узнаю только тогда, когда до меня все дойдут и принесут документы - я позже назову итоговую цифру, не буду называть промежуточную", - сказал Волков.

Несколько оштрафованных сегодня уже воспользовались помощью юриста штаба и подали апелляционные жалобы в Волгоградский областной суд, добавил Волков, отказавшись назвать точное количество поданных жалоб.

"Мы поможем обжаловать штрафы и компенсируем их. Штаб компенсирует штрафы в любом случае, вне зависимости от решения апелляционной инстанции. Когда приходят люди, мы отправляем их в облсуд: сам процесс заседания нам не важен, нам важно, чтобы апелляция, которую мы составили, прошла через облсуд, чтобы мы могли подать жалобу в ЕСПЧ. Примерно через месяц я смогу узнать, сколько апелляций прошло через облсуд. Обжалование будет персональным", - пояснил Волков.

28 января в ряде городов России состоялись акции в поддержку "Забастовки избирателей", участники которых призвали бойкотировать предстоящие президентские выборы.

Представитель Центрального районного суда Волгограда Мария Чистовская уточнила, что 28 января суд рассмотрел 22 административных дела сторонников Навального

"Назначены штрафы по части 5 статьи 20.2 КоАП", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", не уточнив суммы штрафов. Чистовская также добавила, что сегодня суд продолжил рассматривать дела задержанных на акции 28 января.

О том, что привлекает молодежь в штабы Алексея Навального, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В справке "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды Навального на некоторые проблемы Кавказа.