Очевидец описал обстоятельства смерти полпреда губернатора Ставрополья

07 февраля 2018, 12:13

Александр Коробейников перед смертью собирался на работу и был в обычном хорошем настроении, сообщил его водитель. Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели чиновника.

Как писал "Кавказский узел", тело Александра Коробейникова с огнестрельным ранением было найдено в Ставрополе сегодня утром. По информации ГТРК «Ставрополье», чиновник мог покончить с собой.

Коробейников был назначен полпредом губернатора в ряде муниципалитетов на Кавминводах в октябре 2015 года. До этого он занимал должность краевого министра по делам восточных районов.

Полномочный представитель губернатора края сегодня утром был найден мертвым с огнестрельным ранением груди во дворе частного дома, в котором жил, подтвердила пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи выясняют обстоятельства смерти чиновника и опрашивают его соседей, родственников и знакомых. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По словам водителя чиновника, утром Коробейников "был оптимистичен, как всегда" и собирался ехать в зону своей ответственности, на Кавминводы. Он попросил водителя помочь по хозяйству, а "менее чем через минуту" тот увидел Коробейникова стоящим у входа в дом, после чего произошел выстрел, пишет "Ставропольская правда".

Чиновник получил смертельное ранение из наградного пистолета, уточняет издание.