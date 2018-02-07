07 февраля 2018, 12:13

Очевидец описал обстоятельства смерти полпреда губернатора Ставрополья

Александр Коробейников перед смертью собирался на работу и был в обычном хорошем настроении, сообщил его водитель. Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели чиновника.

Как писал "Кавказский узел", тело Александра Коробейникова с огнестрельным ранением было найдено в Ставрополе сегодня утром. По информации ГТРК «Ставрополье», чиновник мог покончить с собой.

Коробейников был назначен полпредом губернатора в ряде муниципалитетов на Кавминводах в октябре 2015 года. До этого он занимал должность краевого министра по делам восточных районов.

Полномочный представитель губернатора края сегодня утром был найден мертвым с огнестрельным ранением груди во дворе частного дома, в котором жил, подтвердила пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи выясняют обстоятельства смерти чиновника и опрашивают его соседей, родственников и знакомых. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По словам водителя чиновника, утром Коробейников "был оптимистичен, как всегда" и собирался ехать в зону своей ответственности, на Кавминводы. Он попросил водителя помочь по хозяйству, а "менее чем через минуту" тот увидел Коробейникова стоящим у входа в дом, после чего произошел выстрел, пишет "Ставропольская правда".

Чиновник получил смертельное ранение из наградного пистолета, уточняет издание.

Примечание:

"Задержан полпред губернатора Ставрополья Сергей Батынюк", "В думе Ставропольского края установилось двоевластие", "Суд в Ставрополе оставил Андрея Уткина под стражей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 февраля 2018, 18:28

07 февраля 2018, 18:20

07 февраля 2018, 18:11

07 февраля 2018, 17:52

07 февраля 2018, 16:52

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей