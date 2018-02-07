Полпред губернатора Ставрополья найден мертвым

07 февраля 2018, 10:18

Тело Александра Коробейникова с огнестрельным ранением обнаружено в Ставрополе сегодня утром.

Как писал "Кавказский узел", с 2013 года Александр Коробейников был министром Ставрополья по делам восточных районов, а в октябре 2015 года после сокращения этой должности был назначен полпредом губернатора в ряде муниципалитетов на Кавминводах.

Тело Александра Коробейникова с огнестрельным ранением было найдено в Ставрополе сегодня утром, сообщает на своем сайте ГТРК «Ставрополье».

По информации телекомпании, чиновник мог покончить с собой.

Рядом с телом Коробейникова найдено его ружье, уточняет "Кавказ Пост".

Губернатор Ставрополья и краевые управления МВД и СКР, по состоянию на 10.17 мск, не прокомментировали на своих сайтах эту информацию.

Напомним, что бывший полпред губернатора Ставрополья Андрей Уткин, который в июле 2016 года ушел в отставку по собственному желанию, с 10 декабря 2017 года находится под стражей по делу о попытке мошенничества.