Суд в Ставрополе оставил Андрея Уткина под стражей

01 февраля 2018, 06:15

Решением суда бывший полпред губернатора Ставрополья Андрей Уткин, подозреваемый в покушении на мошенничество, оставлен под арестом до 3 апреля.

"Кавказский узел" информировал, что Уткин был задержан 6 декабря 2017 года. По версии следствия, он помог устроить дочь местного бизнесмена на бюджетное место одного из вузов на факультет "Лечебное дело". При этом девушка не проходила никакие процедуры отбора при поступлении. 10 декабря суд в Ставрополе постановил взять Уткина под стражу до 3 февраля 2018 года. Защита бывшего чиновника настаивала на избрании ему более мягкой меры пресечения.

31 января по решению суда срок содержания под стражей Уткина продлен на два месяца, до 3 апреля, пишет со ссылкой на сотрудника пресс-службы Ставропольского краевого суда NewsTracker.

Ходатайство следствия о продлении ареста Уткину рассматривал Ленинский районный суд Ставрополя, уточняет "Ставропольская правда".

"Кавказский узел" писал, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в апреле 2014 года назначил Уткина своим представителем в восточных районах края, но уже в июле 2016 года чиновник ушел в отставку по собственному желанию. До этого Уткин стал известен тем, что занимал место спикера краевой думы Ставрополья после того, как регион оказался единственным, где на выборах в региональный парламент 11 марта 2007 года наибольшее количество голосов набрала партия "Справедливая Россия". 7 июня 2008 года Уткин был приговорен к двум годам лишения свободы условно по обвинению в превышении полномочий, связанном с причинением Ставрополю ущерба на 1 миллион рублей в период работы на посту вице-мэра города. Позднее эта судимость с него была снята.