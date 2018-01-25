Задержан полпред губернатора Ставрополья Сергей Батынюк

25 января 2018, 14:05

Полпред губернатора Ставропольского края Сергей Батынюк задержан при получении взятки в размере 15 миллионов рублей, сообщили сегодня источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", с июля 2012 года до 21 апреля 2015 года Сергей Батынюк работал мэром Невинномысска, ушел он с этого поста по собственному желанию. После отставки с поста мэра Невинномысска Батынюк был назначен полномочным представителем губернатора Ставрополья. В зону его ответственности входили Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и Предгорный район.

О том, что Сергей Батынюк задержан после получения в Предгорном районе 15 миллионов рублей в виде взятки, передала сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах ГТРК "Ставрополье". За что чиновник взял деньги, неизвестно, указано в сообщении.

При этом в пресс-службе правительства края заявили, что Батынюк с декабря 2017 года не исполняет обязанности полпреда губернатора, отмечает телекомпания.

Батынюк был задержан 24 января, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах порталу NewsTracker. "Батынюк был задержан 24 января по подозрению в получении крупной взятки в размере 15 миллионов рублей. Сейчас ведутся следственные действия. В ближайшие 24 часа ему изберут меру пресечения", - рассказал этот источник.

О том, что Сергей Батынюк уже не работает полпредом, 16 января в новости о назначении Льва Травнева полпредом губернатора на Кавминводах написала "Ставропольская правда". Травнев сменил Сергея Батынюка, который "пока просто пенсионер", сообщила газета. Она отметила, что Минводы, Лермонтов и Пятигорск по-прежнему остаются в ведении другого полпреда губернатора на КМВ – Александра Коробейникова.

Комментарии от Сергея Батынюка или его адвокатов относительно заявлений о его задержании и подозрениях не поступали.

Примечательно, что 6 декабря 2017 года был задержан другой полпред ставропольского губернатора, Андрей Уткин, 10 декабря суд постановил арестовать его до 3 февраля 2018 года. По версии следствия, Уткин помог устроить дочь местного бизнесмена на бюджетное место одного из университетов на факультет "Лечебное дело". При этом девушка не проходила никакие процедуры отбора при поступлении.