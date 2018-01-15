Травнев назначен постпредом губернатора Ставрополья на Кавминводах

15 января 2018, 11:35

Бывший мэр Пятигорска Лев Травнев получил новую должность в Ставропольском крае. Губернатор его назначил своим представителем на Кавказских Минеральных Водах.

Как писал "Кавказский узел", официальное заявление об отставке с поста мэра Пятигорска Лев Травнев сделал 23 октября 2017 года, заявив, что намерен сосредоточиться на предстоящих выборах президента РФ, так как возглавляет горотделение "Единой России" в Пятигорске. 24 октября Дума Пятигорска приняла отставку Льва Травнева.

Лев Травнев конфликтовал с прокуратурой, а скандал с дипломом серьезно сказался на его репутации, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты, комментируя отставку градоначальника. Жители Пятигорска оценили работу Травнева на посту мэра нейтрально. Травнев занимал пост мэра Пятигорска с октября 2006 года, переизбираясь на эту должность дважды. Последний раз Травнев был назначен мэром в ноябре 2015 года, с ним был подписан контракт на пять лет.

О новых назначениях губернатор Владимир Владимиров сообщил сегодня на планерке в правительстве края. По его словам, Лев Травнев стал представителем губернатора по Кавказским Минеральным Водам.

Представитель губернатора Ставропольского края представляет интересы главы региона в отношениях с территориальными органами и способствует оперативному решению важных для региона вопросов на местах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Пятигорска.

Кроме того, сегодня же губернатор представил нового главного федерального инспектора по краю. Им назначен Юрий Бочаров, ранее эту должность занимал Виктор Барнаш, передает ГТРК «Ставрополье».