Суд в Ингушетии оставил Хазбиева под стражей

06 февраля 2018, 23:11

Магасский райсуд продлил срок ареста оппозиционера Магомеда Хазбиева, отказавшись рассматривать ходатайство защиты о смягчении меры пресечения в связи с болезнью, рассказала его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 января оппозиционер Магомед Хазбиев, приехавший в Ингушетию из Чечни, был арестован по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Защита Хазбиева рассказала 25 января, что в СИЗО состояние его здоровья сильно ухудшилось.

Ранее Магомед Хазбиев заявлял, что находится под государственной защитой в Чечне в связи с покушениями на него. 25 января 2015 года МВД по Ингушетии сообщило, что Хазбиев и члены его семьи подозреваются в угоне машин и хранении оружия. Оппозиционер расценил это заявление как политическое преследование.

Суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания Хазбиева под стражей на два месяца и оставил оппозиционера в СИЗО до 6 апреля, сообщила адвокат задержанного Хеди Ибриева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, суд отказался рассматривать ходатайство защиты о переводе Хазбиева под домашний арест в связи с тяжелым заболеванием, а следствие до сих пор не удовлетворило ходатайство о медобследовании оппозиционера.

Как рассказала Ибриева, Хазбиев содержится в одиночной камере и не получает необходимые ему продукты. "В СИЗО категорически отказываются принимать передачки с продуктами, необходимыми при заболевании Хазбиева. Мы намерены предоставить заключение независимых медиков о том, что нарушение диеты при его заболевании может привести к необратимым последствиям для здоровья", - сказала адвокат.

29 января суд отказался перевести оппозиционера под домашний арест, а сам Хазбиев пожаловался на "фашистские" условия содержания.

Ибриева заявила также о нарушении права Хазбиева на защиту, поскольку в суде ей предоставили нечитаемую копию протокола обыска в доме подзащитного. По словам адвоката, четверть текста на второй странице протокола была смазана при копировании и вместо строчек там образовалась черная полоса. "Я попросила обязать следователя предоставить защите и суду читаемую копию протокола, но судья отклонил мое ходатайство и стал озвучивать текст, в том числе то, чего не было в копии протокола. Когда я сделала ему замечание, он возмутился и сказал, что я выказываю неуважение к суду и он пожалуется на мое поведение в адвокатскую палату", - возмущается Хеди Ибриева.

Уголовное дело об оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) было возбуждено на основании выступлений Магомеда Хазбиева в видеоблоге. "Все тексты выступлений мы отправили на экспертизу, чтобы узнать, есть ли в них состав преступления или нет", - добавила Хеди Ибриева.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".