09 января 2018, 01:28

Состояние здоровья отца Магомеда Хазбиева ухудшилось после взрыва

Отец ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева, Хамзат Хазбиев, у которого диагностирована четвертая степень рака, перенес сердечный приступ после взрыва гранаты во дворе своего дома. Сам Магомед Хазбиев анонсировал возвращение из Чечни в Ингушетию.

"Кавказский узел" сообщал, что, по словам младшего брата члена движения "Мехк-Кхел" Магомеда Хазбиева, ночью 8 января во двор дома в Назрани, где проживают их родители, была брошена граната.

Магомед Хазбиев находится под государственной защитой в Чечне с 2015 года в связи с тем, что, по словам оппозиционера, на него неоднократно совершались покушения.

После того, как 8 января во двор дома по улице Цороева была брошена граната, сильно ухудшилось состояние здоровья хозяина дома Хамзата Хазбиева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" младший брат Магомеда Хазбиева Мурад Хазбиев.

По его словам, у Хамзата Хазбиева четвертая стадия онкозаболевания. "В прошлом году ему делали операцию. Но, видимо, поздно. Сейчас болезнь прогрессирует. А теперь, после этого ночного происшествия, у отца случился еще и сердечный приступ, и поднялось давление. Маму пришлось отвезти к родственникам, у нее нервный срыв", - рассказал Мурад.

Он также рассказал подробности происшествия. По его словам, проснулся он от громкого хлопка. "Кинулся во двор, а там одна машина была в огне. Я подумал, что от газа. Дело в том, что у нас в машине установлено газовое оборудование. Стал тушить горевшую машину, чтобы огонь не перекинулся на стоявшую рядом машину. Тут подоспели соседские ребята, стали помогать. Минут через десять пожар потушили, стали смотреть, отчего загорелся «Мерседес», и тут увидели между машинами раскуроченную плитку, следы от осколков на соседней машине, также были посечены входная дверь дома и стена. Приехавшие сотрудники полиции сказали, что нам во двор была заброшена осколочная граната", - сказал Мурад.

Махмуд, сосед Хазбиевых, также рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что проснулся от громкого хлопка. "Я думал, у кого-то проблема с котельной. Бывает, что от перепада давления газа бывают неприятности. Вышел во двор и увидел, что машина горит у Хазбиевых – мы же соседи, через забор друг от друга живем. Мурад бегал, пытался потушить. Горело прилично. Стали вместе тушить машину, еще подбежали ребята из соседних домов. Позвонили в полицию, они приехали, осмотрели все вокруг и сказали, что во двор была брошена осколочная граната. Машина одна наполовину сгорела, другая сильно "покоцана", на ремонт прилично уйдет денег", - считает Махмуд.

Айшат, жена Мурада, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вечером она "загрузила стиральную машину, затем нужно было ее отключить и белье развесить".

"У нас кухня, где стоит "стиралка", находится во дворе. Когда управилась с бельем, было очень поздно. Шла по двору, услышала, как у нашего дома машина то ли разворачивалась, то ли буксовала, Едва дверь за собой закрыла, как раздался взрыв. Муж оттолкнул меня, выскочил во двор, а там уже горела одна из машин. Я боялась, что это из-за газа пожар, запах газа был. Боялась, что огонь может перекинуться на дом, бросилась детей поднимать. Девочки, им семь и восемь лет, проснулись сами, на пятимесячного сына накинула одеяло, а трехлетний выскочил во двор, как спал, в одной пижаме. Нас тут же забрали к себе соседи", - рассказала Айшат.

По ее словам, задержись она на кухне еще на минуту, ее посекло бы осколками. Женщина также рассказала, что "детей так и не удалось в ту ночь уложить спать". "Девочки все время плакали. Я не знаю, кто это сделал, но те, у кого на такое поднялась рука, наверняка знают, что у нас в доме есть тяжелобольной человек. У свекра онкология, он и так очень плохо себя чувствует, а после этого взрыва совсем плохо ему стало", - рассказала Айшат.

Магомед Хазбиев, который также прописан по адресу, где живут его родители и семья младшего брата, считает, что граната была брошена во двор как акт устрашения именно его. По его словам, произошло это сразу после того, как им было озвучено желание вернуться в Ингушетию из Чечни, где он уже три года находится под государственной защитой. Хазбиев рассказал, что несколько дней назад к нему приезжали старейшины рода, чтобы обсудить его возвращение домой.

"Я планирую 11 января явиться в ГОВД, в связи с чем старейшины соберут наш тейп и заявят главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, что он будет лично отвечать за любое беззаконие по отношению ко мне", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Хазбиев. Он также заявил о том, что как бы ни разворачивались события, 11 января он вернется домой, в свою республику.

Адвокат Хеди Ибриева считает, что в Ингушетии не хотят возвращения ее подзащитного домой. По ее словам, ему предъявлено обвинение по ст. 222 ч. 1 УК РФ.

Часть 1 статьи 222 УК РФ предусматривает уголовное наказание за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Максимальное наказание по указанной части статьи - лишение свободы на срок до четырех лет.

"Доказательства защиты, что обвинения в адрес Магомеда Хазбиева беспочвенны, не принимаются во внимание правоохранительными органами Ингушетии. К тому же те люди, которые три года назад предъявили эти обвинения, сами находятся под следствием. Среди прочего, их обвиняют в превышении должностных полномочий", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

Хеди Ибриева также сказала, что расследование уголовного дела в отношении Магомеда приостановлено. "Возвращение Магомеда ни в коей мере не означает, что он признает свою вину. Он надеется, что именно этот шаг станет толчком для возобновления производства по уголовному делу, расследование которого было приостановлено в связи с тем, что он находится в розыске. Хотя ни для кого не было секретом местонахождение Магомеда Хазбиева", - заявила адвокат.

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"