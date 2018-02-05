Магомедрасул Гитинов. Фото: личная страница FB https://www.facebook.com/magomedrasul.gitinov

05 февраля 2018, 17:48

Обжалован арест главного архитектора Махачкалы

Апелляционная жалоба на решение Советского суда Махачкалы об аресте главного архитектора города Магомедрасула Гитинова подана сегодня, сообщил адвокат Ринат Гамидов.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля силовики провели обыски в здании управления архитектуры администрации Махачкалы. Главный архитектор Магомедрасул Гитинов был задержан и доставлен на допрос. 3 февраля суд в Махачкале вынес решение об аресте Гитинова на 10 суток.

Главный архитектор подозревается в совершении преступления по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий, с причинением тяжких последствий), сообщило следствие.

По словам адвоката, при принятии решения об аресте суд не учел доводы защиты, что Гитинов "не уклонялся от явки к следователю, ранее не привлекался к уголовной ответственности и имеет государственные награды".

"Суд, не сославшись на конкретные фактические обстоятельства, указал, что Гитинов, оставаясь на свободе, может угрожать свидетелям по делу (...), не рассмотрел возможность избрать в отношении Гитинова более мягкой меры пресечения", - говорится в апелляционной жалобе на решение суда, имеющейся в распоряжении "Кавказского узла".

Адвокат в апелляционной жалобе попросил "отменить решение Советского суда Махачкалы".

Напомним, что ранее ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев критиковал власти Махачкалы за точечную застройку города. В частности, он заявлял, что "просто сносом незаконных объектов задачу не решить", и обещал избавиться от чиновников, "которые не способны работать" в этом направлении. С 17 января в Дагестане находятся сотрудники Генпрокуратуры, которые, по словам Васильева, проверят и ситуацию с хаотичной застройкой Махачкалы, и с выделением земельных участков в городе. Дагестанские журналисты связали проверку Генпрокуратуры с недоверием местным силовикам и предположили, что за ней последуют отставки чиновников.

Примечание:

"Мусаев сравнил свою деятельность в Махачкале с работой Путина", "В администрации Табасаранского района прошли обыски", "Главный архитектор Махачкалы оштрафован за волокиту".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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