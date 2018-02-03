Спасатели предупредили о лавиноопасности в четырех регионах СКФО

03 февраля 2018, 21:10

Опасность схода лавин в горах Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии сохранится до вечера 4 февраля, сообщили в МЧС.

Ранее "Кавказский узел" писал о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии до вечера 3 февраля.

Прогноз в горах Кабардино-Балкарии выше 1000 метров продлен до 18.00 мск 4 февраля. На такой же период объявлено экстренное предупреждение в горах Дагестана выше 1500 метров, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - выше 1000 метров.

Спасатели Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии предупредили о вероятности возникновения ЧС из-за схода лавин.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Местным жителям и туристам рекомендуется кататься только на размеченных, разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и непогоду, а, находясь в горах, следить за изменением погоды, сообщается на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии сегодня ночью прогнозируется дождь при температуре -6 градусов, ветер скоростью 10 метров в секунду. Днем 4 февраля дождь продолжится, температура повысится до +1, ветер усилится до 17 м/с. В райцентре Цунтинского района Дагестана - селе Кидеро ночью без осадков, температура воздуха -5, скорость ветра составит 5 м/с. 4 февраля температура повысится до +2 градусов, ветер усилится до 7 м/с. Осадков в этот период не ожидается. В северо-осетинском городе Алагир сегодня ночью и завтра днем также без осадков. Ночью температура + 6 градусов, днем +14, ветер скоростью 5 м/с и 7 м/с. В Карачаевске ночью без осадков, +5 градусов, скорость ветра - 7 м/с. Осадки ожидаются завтра в течение дня при температуре +12, ветер скоростью 16 м/с.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.