02 февраля 2018, 21:25

Продлен прогноз о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

Опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 3 февраля, сообщили спасатели.

Ранее "Кавказский узел" писал, что спасатели объявили до вечера 2 февраля предупреждение о лавиноопасности в горах Кабардино-Бардино, а также Дагестана и Северной Осетии. В горах Карачаево-Черкесии, по данным МЧС, лавиноопасно до 18:00 3 февраля.

Согласно прогнозу кабардино-балкарского центра Гидромета, в республике будет лавиноопасно по меньшей мере до 20:00 мск 3 февраля, сообщили сегодня спасатели.

Предупреждение касается высот от 1000 метров над уровнем моря, отмечается на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии без осадков, температура воздуха -18, ветер дует со скоростью 12 метров в секунду. Днем 3 февраля также без осадков, потеплеет до -4, но ветер усилится до 20 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

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