По дороге в Архыз © Елена Синеок. ЮГА.ру Горнолыжный комплекс "Лунная поляна". Фото: RuLeaks © Фото Юга.ру

03 февраля 2018, 07:33

Предупреждение о лавинах на Кубани и в Адыгее продлено на три дня

Опасность схода лавин в горах Краснодарского края и Адыгеи сохранится до вечера 5 января, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 31 января из-за сильного снегопада и опасности схода лавин были закрыты горнолыжные трассы в Сочи. Спасатели распространили предупреждение о лавиноопасности до вечера 2 февраля.

Лавиноопасность в горах Кубани и Адыгиеи сохранится до 18:00 5 февраля, информируют спасатели. Предупреждение касается высот от 1000 метров над уровнем моря, говорится на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в поселке Мостовский на Кубани +11 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. Ночью похолодает до +6, скорость ветра составит 6 метров в секунду. В адыгейском поселке Никель днем также +11, в ночь на 4 февраля +6. Скорость ветра 10 м/с. Осадки в обоих регионах в ближайшее время не ожидаются.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Поиски американского альпиниста возобновлены на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали с Эльбруса травмированную туристку", "В Кабардино-Балкарии пятый день продолжаются поиски унесенного рекой мужчины".

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