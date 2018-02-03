Предупреждение о лавинах на Кубани и в Адыгее продлено на три дня

03 февраля 2018, 07:33

Опасность схода лавин в горах Краснодарского края и Адыгеи сохранится до вечера 5 января, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 31 января из-за сильного снегопада и опасности схода лавин были закрыты горнолыжные трассы в Сочи. Спасатели распространили предупреждение о лавиноопасности до вечера 2 февраля.

Лавиноопасность в горах Кубани и Адыгиеи сохранится до 18:00 5 февраля, информируют спасатели. Предупреждение касается высот от 1000 метров над уровнем моря, говорится на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в поселке Мостовский на Кубани +11 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. Ночью похолодает до +6, скорость ветра составит 6 метров в секунду. В адыгейском поселке Никель днем также +11, в ночь на 4 февраля +6. Скорость ветра 10 м/с. Осадки в обоих регионах в ближайшее время не ожидаются.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.