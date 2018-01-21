21 января 2018, 17:51

Спасатели прекратили поиски лыжника в горах Карачаево-Черкесии

Поиски лыжника, начатые на горе Мусса-Ачитара, где сошла лавина, не принесли результата. МЧС решило прекратить их.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 21 января в МЧС поступила информация о том, что лыжник, катаясь вне трассы, на запрещенном для катания участке, спровоцировал сход лавины. Спасатели отправились искать его, однако приостановили поиски до сегодняшнего утра.

Сегодня поиски были возобновлены. Спасатели обследовали склон, где, по словам очевидца, лыжник, катаясь вне трассы, спровоцировал сход лавины, сообщили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Обследовав участок схода лавины, спасатели не обнаружили следов лыжника. Ввиду отсутствия заявлений и обращений о без вести пропавших на территории поселка Домбай, принято решение о завершении поисково-спасательных работ", - сообщается на сайте ведомства.

Примечание:

"Турецкие спасатели присоединились к поискам альпинистов в Азербайджане", "Спасатели нашли упавшего со скалы на Эльбрусе туриста", "Опознаны тела пяти погибших на Эльбрусе альпинистов".

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