20 января 2018, 23:55

Лыжник пропал после схода лавины в горах Карачаево-Черкесии

Поиски лыжника, который, катаясь вне трассы на склоне горы Мусса-Ачитара, спровоцировал сход лавины, приостановлены до утра 21 января.

Информация о пропавшем поступила в МЧС сегодня в 17.22 мск. "В поселке Домбай Карачаевского городского округа на склоне горы Мусса-Ачитара лыжник, катаясь вне трассы, спровоцировал сход лавины. Данный участок горы запрещен для катания", - заявили в ведомстве.

На поиски пропавшего отправились спасатели. Однако поисковые работы были приостановлены в связи с темным временем суток и плохой видимостью до утра 21 января, сообщается на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Домбай будет идти слабый дождь при температуре воздуха -4 градуса, ветер скоростью 9 метров в секунду. 21 января дождь усилится, температура составит -2 градуса, ветер усилится до 13 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

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