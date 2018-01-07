07 января 2018, 15:45

Спасатели нашли упавшего со скалы на Эльбрусе туриста

Астраханец получил травму головы, сорвавшись со скалы в горах Кабардино-Балкарии, начата его эвакуация, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", информация о том, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров сорвался турист из Астрахани, поступила в МЧС сегодня в 12.54 мск. На поиски туриста вышли шесть спасателей.

Спасатели дошли до альпиниста и начали его эвакуацию со склона Эльбруса на поляну Азау, сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

По предварительным данным, турист получил тяжелую черепно-мозговую травму, передает со ссылкой на оперативного дежурного "Интерфакс".