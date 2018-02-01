Прогноз по лавинам продлен на Кубани

01 февраля 2018, 08:15

Спасатели продлили прогноз об опасности схода лавин в горах Краснодарского края до 2 февраля.

Как сообщал "Кавказский узел", МЧС предупреждало о лавиноопасности в горах Краснодарского края выше 1000 метров до вечера 30 января. В горах Сочи выше 1500 метров лавиноопасность прогнозировалась с 18.00 30 января до 18.00 1 февраля. В связи с прогнозом были закрыты горнолыжные трассы в Сочи.

"С 18:00 (мск) 30 января до 18:00 (мск) 2 февраля в горах Краснодарского края выше 1000 метров лавиноопасно", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ведомство рекомендовало местным жителям и туристам не выходить в горы в снегопад и непогоду, а, находясь в горах, избегать мест возможного схода лавин, в частности, склонов крутизной более 30 градусов, и более 20 градусов - без кустарника и деревьев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в поселке Мостовский на Кубани без осадков, температура воздуха +3, ветер скоростью 9 метров в секунду. Ночью температура понизится до -5, ветер усилится до 10 метров в секунду. 2 февраля также осадков также не ожидается, температура составит +6 градусов, скорость ветра - 15 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.