28 января 2018, 22:04

Лыжник погиб в горах Сочи

Мужчина сорвался со склона, катаясь вне горнолыжной трассы в Сочи, еще двум лыжникам понадобилась помощь спасателей, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел сегодня днем вне горнолыжных трасс курорта "Горки Город". Лыжник сорвался с необорудованного и не предназначенного для катания склона недалеко от водопада Поликаря, сообщил руководитель спасательной службы курорта Андрей Морозов.

Рядом с погибшим находились еще два человека, спасатели помогли им спуститься. "Для эвакуации погибшего потребовалось применение вертолета МЧС России, так как сложный рельеф не позволял безопасно транспортировать тело мужчины в пешем порядке", - цитирует источник в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал о гибели сноубордиста в горах Сочи 16 декабря 2017 года. Житель Краснодарского края разбился насмерть на курорте "Роза Хутор", когда катался за пределами снежной трассы.

Примечание:

"Пропавшие на Эльбрусе альпинисты найдены живыми", "Пострадавший на Эльбрусе турист передан врачам", "Турист спасен в горах Западной Грузии".

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28 января 2018, 23:59

28 января 2018, 23:25

28 января 2018, 23:02

28 января 2018, 22:04

  • Лыжник погиб в горах Сочи

    Мужчина сорвался со склона, катаясь вне горнолыжной трассы в Сочи, еще двум лыжникам понадобилась помощь спасателей, сообщили в МЧС.

28 января 2018, 21:19

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