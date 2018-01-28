Лыжник погиб в горах Сочи

28 января 2018, 22:04

Мужчина сорвался со склона, катаясь вне горнолыжной трассы в Сочи, еще двум лыжникам понадобилась помощь спасателей, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел сегодня днем вне горнолыжных трасс курорта "Горки Город". Лыжник сорвался с необорудованного и не предназначенного для катания склона недалеко от водопада Поликаря, сообщил руководитель спасательной службы курорта Андрей Морозов.

Рядом с погибшим находились еще два человека, спасатели помогли им спуститься. "Для эвакуации погибшего потребовалось применение вертолета МЧС России, так как сложный рельеф не позволял безопасно транспортировать тело мужчины в пешем порядке", - цитирует источник в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал о гибели сноубордиста в горах Сочи 16 декабря 2017 года. Житель Краснодарского края разбился насмерть на курорте "Роза Хутор", когда катался за пределами снежной трассы.