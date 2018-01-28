Продлен прогноз о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

28 января 2018, 08:00

Вероятность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 28 января, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", экстренное предупреждение о лавиноопасности на высотах от 1000 метров было объявлено в республике 27 января.

Лавиноопасность в Кабардино-Балкарии сохранится до 18.00 мск 28 января, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в расположенном на высоте 1775 метров над уровнем моря селе Эльбрус будет без осадков, западный ветер со скоростью девять метров в секунду. Температура воздуха составит два градуса мороза. В ночь на 29 января изменится только температура, опустившись до отметки минус шесть градусов. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать метеорологические данные для получения более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.