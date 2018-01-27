МЧС сообщило о лавиноопасности в горах Северного Кавказа

27 января 2018, 07:17

Сход лавин возможен сегодня в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Краснодарского края и Адыгеи, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", МЧС объявило предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края до вечера 27 января. В крае лавиноопасно на высотах от 1000 метров.

До 18.00 мск лавиноопасно на высоте от тысячи метров также в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. В Дагестане, Чечне и Ингушетии предупреждение касается высот от полутора тысяч метров, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в поселке Мостовский на Кубани без осадков, температура воздуха +1 градус, скорость ветра 2 метра в секунду. В адыгейском поселке Никель +2 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ингушском селе Джейрах -4, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. В чеченском селе Итум-Кале слабый дождь при температуре -5 градусов и ветре 2 метра в секунду.

В поселке Терскол в Кабардино-Балкарии днем осадки не прогнозируются, температура -4 градуса, ветер 5 метров в секунду. В Карачаевске +3 градуса, ветер 4 метра в секунду. В райцентре Цунтинского района Дагестана - селе Кидеро сегодня днем слабый дождь, температура -4, скорость ветра 6 метров в секунду. В североосетинском городе Алагир без осадков, температура -2 градуса, ветер 4 метра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.