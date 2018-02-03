Жители Грозного пожаловались на принуждение к участию в митинге

03 февраля 2018, 11:18

Митинг в рамках всероссийской акции "Россия в моем сердце" проходит сегодня в Грозном. Бюджетники заявили, что за отсутствие на митинге им пригрозили увольнением, а студенты рассказали, что пришли под страхом недопуска к сессии.

Инициатором акции выступила Общественная палата России, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Грозного. По его словам, митинг начался в 10:00 мск на площади перед мечетью "Сердце Чечни", в нем принимают участие представители министерств, ведомств, различных организаций и предприятий, студенты, активисты общественных и молодежных организаций и движений. Митинг завершится концертом. "Основная цель мероприятия – показать наше единство", - отметил сотрудник мэрии.

Работники бюджетных организаций республики и студенты рассказали "Кавказскому узлу", что заранее были предупреждены о необходимости участия в митинге. "Нас вчера предупредили, что к 10 часам нужно быть в центре и принять участие в митинге. Явка строго обязательна для всех, это будет контролировать начальство. За неявку обещали наказание, вплоть до увольнения", - утверждает сотрудница одного из республиканских ведомств, Марха.

"Занятия на сегодня отменены, все должны быть на мероприятии в центре. Вроде бы это митинг против последних санкций, введенных США против России. Как и прежде, мы выступаем в качестве массовки", - сообщил студент одного из грозненских вузов Рамзан.

"Участие в митинге обязательное. За явкой следят методисты и преподаватели. Отсутствующих обещали не допустить к сдаче зачетов и экзаменов. Митинг, как нам вчера сказали, это патриотическая акция. Соответственно, патриотизм должны проявить все", - рассказал другой студент Иса.

"Кавказский узел" неоднократно писал о принудительном характере массовых мероприятий в Грозном. Так, в ноябре 2017 года студенты и работники госучреждений заявляли о принуждении к участию в митинге по случаю Дня народного единства. Часть пришедших на митинг ушли еще до его начала, отметившись, заявил один из участников акции. Участие в политических акциях и присутствие на матчах грозненского "Ахмата" отражается на размере стипендий, сообщили ранее "Кавказскому узлу" студенты чеченских учебных заведений.

Центральные улицы Грозного с сегодняшнего утра блокированы сотрудниками полиции и военнослужащими подразделений Росгвардии. Центр перекрыт из-за предстоящего митинга, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" полицейский из оцепления.

Ограничение на проезд по центру города, по словам горожан, создало для них серьезные проблемы. "Центр закрыт, машины не пропускают, везде стоят наряды полиции и военных. Поток машин направляется в обход центральных улиц, повсеместно образовались пробки. У меня ушло больше получаса на то, чтобы доехать до работы, хотя в обычные дни на это нужно минут 15 максимум", – рассказал "Кавказскому узлу" грозненец Докка.