Оцепление силовиков на пр. Путина и ул. Лорсанова в Грозном. 3 февраля 2018 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".

03 февраля 2018, 11:18

Жители Грозного пожаловались на принуждение к участию в митинге

Митинг в рамках всероссийской акции "Россия в моем сердце" проходит сегодня в Грозном. Бюджетники заявили, что за отсутствие на митинге им пригрозили увольнением, а студенты рассказали, что пришли под страхом недопуска к сессии.

Инициатором акции выступила Общественная палата России, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Грозного. По его словам, митинг начался в 10:00 мск на площади перед мечетью "Сердце Чечни", в нем принимают участие представители министерств, ведомств, различных организаций и предприятий, студенты, активисты общественных и молодежных организаций и движений. Митинг завершится концертом. "Основная цель мероприятия – показать наше единство", - отметил сотрудник мэрии.

Работники бюджетных организаций республики и студенты рассказали "Кавказскому узлу", что заранее были предупреждены о необходимости участия в митинге. "Нас вчера предупредили, что к 10 часам нужно быть в центре и принять участие в митинге. Явка строго обязательна для всех, это будет контролировать начальство. За неявку обещали наказание, вплоть до увольнения", - утверждает сотрудница одного из республиканских ведомств, Марха.

"Занятия на сегодня отменены, все должны быть на мероприятии в центре. Вроде бы это митинг против последних санкций, введенных США против России. Как и прежде, мы выступаем в качестве массовки", - сообщил студент одного из грозненских вузов Рамзан.

"Участие в митинге обязательное. За явкой следят методисты и преподаватели. Отсутствующих обещали не допустить к сдаче зачетов и экзаменов. Митинг, как нам вчера сказали, это патриотическая акция. Соответственно, патриотизм должны проявить все", - рассказал другой студент Иса.

"Кавказский узел" неоднократно писал о принудительном характере массовых мероприятий в Грозном. Так, в ноябре 2017 года студенты и работники госучреждений заявляли о принуждении к участию в митинге по случаю Дня народного единства. Часть пришедших на митинг ушли еще до его начала, отметившись, заявил один из участников акции. Участие в политических акциях и присутствие на матчах грозненского "Ахмата" отражается на размере стипендий, сообщили ранее "Кавказскому узлу" студенты чеченских учебных заведений. 

Центральные улицы Грозного с сегодняшнего утра блокированы сотрудниками полиции и военнослужащими подразделений Росгвардии. Центр перекрыт из-за предстоящего митинга, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" полицейский из оцепления.

Ограничение на проезд по центру города, по словам горожан, создало для них серьезные проблемы. "Центр закрыт, машины не пропускают, везде стоят наряды полиции и военных. Поток машин направляется в обход центральных улиц, повсеместно образовались пробки. У меня ушло больше получаса на то, чтобы доехать до работы, хотя в обычные дни на это нужно минут 15 максимум", – рассказал "Кавказскому узлу" грозненец Докка.

Примечание:

"В День народного единства в Ростове-на-Дону прошли "непраздничные" пикеты", "Участники митинга в защиту мусульман не дали ожидаемую властями Чечни явку", "Жители Чечни пожаловались на принуждение к участию в массовом митинге".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 февраля 2018, 15:23

03 февраля 2018, 14:23

  • Задержана участница акции торговцев в Зугдиди

    Несколько десятков человек четвертый день протестуют против запрета торговли вблизи рынка в Зугдиди. Сегодня между участниками акции и полицейскими произошло несколько стычек, одна из протестующих доставлена в участок.

03 февраля 2018, 13:27

  • Кубанские активисты сообщили о нарушениях перед президентскими выборами

    Установленный в Краснодаре рекламный баннер со словами Владимира Путина нарушает избирательное законодательство, заявил глава краевого отделения "Яблока" Евгений Витишко. Краснодарский штаб Навального сообщил, что сотрудников местного предприятия пытаются принудить явиться на президентские выборы.

03 февраля 2018, 12:18

03 февраля 2018, 11:18

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты