ЛЭП. Фото: Юрий Гречко / Югополис

03 февраля 2018, 08:30

Возобновлена подача электричества в дома жителей Чечни

Аварийные бригады восстановили электроснабжение трех районов Чечни, где сегодня ночью остались без света 223 тысячи человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 1:42 мск действием токовой защиты отключилась высоковольтная линия Ярыкcу – Ойсунгур. Без электроснабжения остались жители Ножай-Юртовского, Курчалоевского и части Гудермесского районов Чечни. 

К настоящему времени подано напряжение на все обесточенные подстанции. Электроснабжение полностью восстановлено, говорится на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Примечание:

"Жители Грозного жалуются на внезапные отключения электричества", "Жители Чечни сообщили о рейдах по взысканию долгов за водоснабжение", "Энергетики обесточили за долги 598 потребителей в Чечне".

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