Возобновлена подача электричества в дома жителей Чечни

03 февраля 2018, 08:30

К настоящему времени подано напряжение на все обесточенные подстанции. Электроснабжение полностью восстановлено, говорится на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Как писал " Кавказский узел ", сегодня в 1:42 мск действием токовой защиты отключилась высоковольтная линия Ярыкcу – Ойсунгур . Без электроснабжения остались жители Ножай-Юртовского, Курчалоевского и части Гудермесского районов Чечни.

Аварийные бригады восстановили электроснабжение трех районов Чечни, где сегодня ночью остались без света 223 тысячи человек.

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