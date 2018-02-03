03 февраля 2018, 04:08

Около 223 тысяч жителей Чечни остались без света

Авария на линии электропередачи сегодня ночью оставила без электроснабжения жителей Ножай-Юртовского,
Курчалоевского и части Гудермесского районов.

По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, сегодня в 1.42 мск действием токовой защиты отключилась высоковольтная линия Ярыкcу – Ойсунгур, в связи с чем были обесточены подстанции "Ойсунгур", "Курчалой", "Энгель-Юрт", "Ножай-Юрт", "Беной", "Саясан", "Курчалой" и "Бачи-Юрт".

Без электроснабжения остались около 223 тысяч человек в Ножай-Юртовском, Курчалоевском и части Гудермесского районов Чечни. Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы, сообщается сегодня на сайте САЦ Минэнерго России.

"Кавказский узел" также информировал, что жители Курчалоевского и Гудермесского районов в начале января рассказали о стабильной подаче электричества после открытия 27 декабря 2017 года новой подстанции "Курчалой-110".

Примечание:

"Чеченские энергетики отключили электричество 1116 должникам", "Грозненцы заявили об отключениях от электросетей за долги", "Жители Грозного жалуются на внезапные отключения электричества".

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