Около 223 тысяч жителей Чечни остались без света

03 февраля 2018, 04:08

Авария на линии электропередачи сегодня ночью оставила без электроснабжения жителей Ножай-Юртовского,

Курчалоевского и части Гудермесского районов.

По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, сегодня в 1.42 мск действием токовой защиты отключилась высоковольтная линия Ярыкcу – Ойсунгур, в связи с чем были обесточены подстанции "Ойсунгур", "Курчалой", "Энгель-Юрт", "Ножай-Юрт", "Беной", "Саясан", "Курчалой" и "Бачи-Юрт".

Без электроснабжения остались около 223 тысяч человек в Ножай-Юртовском, Курчалоевском и части Гудермесского районов Чечни. Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы, сообщается сегодня на сайте САЦ Минэнерго России.

"Кавказский узел" также информировал, что жители Курчалоевского и Гудермесского районов в начале января рассказали о стабильной подаче электричества после открытия 27 декабря 2017 года новой подстанции "Курчалой-110".