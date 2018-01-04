04 января 2018, 16:31

Жители двух районов Чечни сообщили о стабильной подаче электричества

С открытием новой подстанции "Курчалой-110" электричество стало подаваться без сбоев, рассказали жители Курчалоевского и Гудермесского районов.

Новая электроподстанция "Курчалой-110" суммарной мощностью в 50 мегаватт была открыта в Курчалоевском районе Чечни 27 декабря.

Открытие новой подстанции в Курчалоевском районе, как отметили в компании "Чеченэнерго", позволило обеспечить бесперебойное электроснабжение трех муниципалитетов республики, а также значительно снизить нагрузки на действующую подстанцию в Гудермесском районе.

"Подстанция "Курчалой-110" дала возможность обеспечить полноценное электроснабжение населенных пунктов Курчалоевского, Гудермесского и частично Ножай-Юртовского районов республики. Также благодаря вводу в эксплуатацию объекта значительно снизились нагрузки на действующую подстанцию "Ойсунгур". Реализация проекта позволила создать внутрисистемное кольцо из пяти подстанций – Курчалой - Ойсунгур – Гудермес-Тяговая – Аргунская ТЭЦ – Курчалой", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" работник "Чеченэнерго".

Строительство подстанции, по его словам, велось в рамках модернизации электрических сетей республики. Общая стоимость проекта составила порядка миллиарда рублей.

Жители Курчалоевского и Гудермесского районов рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о значительном улучшении качества электроснабжения после открытия новой подстанции.

"Напряжение в сетях раньше у нас не превышало 180 вольт. В зимнее время, когда многие подключали отопительные приборы, напряжение падало до 160-170. Практически невозможно было включить стиральную машину, холодильник тоже часто отключался. Сейчас же у нас стабильно выдает 220 вольт. Наконец-то эта проблема разрешилась", - заявил житель селения Майртуп Курчалоевского района Иса.

"С электричеством долгое время были проблемы. Напряжение в сети было слабым. Постоянно бывали сбои, отключения электричества тоже были довольно часто. Сейчас запустили новую подстанцию, и все работает нормально. Мы благодарны всем, кто принимал участие в этом строительстве", - сказала местная жительница Хава.

"Тусклый свет в домах по вечерам и частые отключения - вот так мы жили до конца декабря. Теперь в Курчалое запустили новую подстанцию, и все встало на свои места. Это большая радость для всех нас", - заявил житель поселка Новогрозный (Ойсхар) Гудермесского района Салман.

"Отрадно, что проблемы со светом теперь ушли в прошлое. Раньше просто невозможно было нормально посидеть перед телевизором, детям было сложно делать уроки, потому что свет был слабым. Мы уже настолько привыкли к тусклым лампочкам, что сейчас они кажутся невероятно яркими", - заявил другой житель поселка Имран.

Как писал "Кавказский узел", в Заводском районе Грозного 26 декабря 2016 года была введена в строй электроподстанция "Черноречье-110". Ее работа, как заявили тогда городские чиновники, позволит решить проблему электроснабжения юго-западной части Грозного, где местные жители жаловались на частые отключения света и низкое напряжение в сети.

источник: корреспондент "Кавказского узла"