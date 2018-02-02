Обвиняемый в убийстве полицейского взят под стражу в Чечне

02 февраля 2018, 14:07

Махарби Тосуев обвиняется в убийстве сотрудника МВД Дагестана в 2002 году, сообщила прокуратура Чечни.

По версии следствия, Тосуев был участником вооруженного подполья и в июле 2002 года убил сотрудника Ногайского районного отдела внутренних дел МВД Дагестана.

Тосуеву предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Решением Старопромысловского районного суда Грозного он заключен под стражу, сообщает прокуратура Чечни 1 февраля на своем сайте.

Ведомство не уточняет, где было совершено убийство.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане и Чечне вооруженных инцидентов, террористических актах против полицейских, похищений людей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2017 года житель Чечни был осужден на 14 лет колонии за убийство полицейского в 2012 году.