Грузовая фура на Военно-Грузинской дороге. Фото Ахмеда Альдебирова для "Кавказского узла"

01 февраля 2018, 20:55

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта, сообщило МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для проезда большегрузов 31 января, к вечеру на трассе скопилось 25 машин.

Сегодня к полудню очередь увеличилась более чем вдвое, до 57 большегрузов, но в 20:00 мск дорога была открыта.

В ближайшие несколько суток погода в Грузии вновь может ухудшиться, и движение по трассе опять будет прекращено, предупреждают спасатели на сайте МЧС Северной Осетии.

Советы для тех, кто желает совершить поездку на автомобиле из России в Грузию, содержатся в размещенной на "Кавказском узле" статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, "Кавказским узлом" составлена справка о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Степанцминде, расположенной близ российско-грузинской границы, будет без осадков, воздух охладится до -13 градусов, скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Днем 2 февраля также без осадков, потеплеет до -1 градуса, ветер ослабнет до 12 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервисом можно пользоваться и в легкой версии.

Примечание:

"Предупреждение об опасности схода лавин объявлено в четырех регионах юга России", "Лавинная опасность объявлена в горных районах Чечни", "Штормовое предупреждение объявлено в Чечне".

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