Очередь большегрузов образовалась на Военно-Грузинской дороге

31 января 2018, 23:16

После закрытия Военно-Грузинской дороги для проезда большегрузных автомобилей в направлении на выезд из России скопилось 25 машин, сообщило МЧС Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для проезда большегрузов сегодня в 16:00 мск.

Трасса остается закрытой для проезда большегрузов, открытия дороги ожидают 25 водителей, говорится в сообщении от 20:00 мск на сайте североосетинского управления МЧС.

Советы для тех, кто желает совершить поездку на автомобиле из России в Грузию, содержатся в опубликованной на "Кавказском узле" статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка о Военно-Грузинской дороге.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Степанцминде, расположенной близ российско-грузинской границы, без осадков, температура воздуха -8 градусов, скорость ветра 12 метров в секунду. Днем 1 февраля также без осадков, температура достигнет -6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.