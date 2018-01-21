Предупреждение о лавинах объявлено еще в трех регионах СКФО

21 января 2018, 22:54

Экстренное предупреждение об опасности схода лавин объявлено в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и продлено в Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", опасность схода лавин в Кабардино-Балкарии прогнозировалась до сегодняшнего вечера.

Прогноз в горах республики выше 1000 метров сегодня был продлен до 18:00 22 января. Спасатели не исключают вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением зданий, объектов инфраструктуры, линий связи и электропередачи, сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В Дагестане прогноз по лавинам также объявлен до 18.00 мск 22 января в горах выше 2000 метров. Республиканское МЧС призвало местных жителей и туристов воздержаться от походов в горы.

На такой же период времени предупреждение действует в горах Карачаево-Черкесии выше 1000 метров и в горных районах Северной Осетии.

В Карачаево-Черкесии также прогнозируются ЧС не выше муниципального характера. Возможны повреждения автомобильных и канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии без осадков, температура воздуха -6 градусов, скорость ветра 16 метров в секунду. 22 января прогнозируются осадки при температуре -3 градуса, ветер усилится до 18 м/с. В североосетинском Алагире осадков на этот период не ожидается. Ночью температура составит +5 градусов, скорость ветра - 5 м/с, днем 22 января воздух прогреется до +11, ветер усилится до 8 м/с. В дагестанском Гунибе также без осадков. Ночью температура +2, скорость ветра - 7 м/с. Днем +9, ветер будет дуть со скоростью 14 метров в секунду. В Карачаево-Черкесии, в поселке Домбай, ночью -2 и ветер 13 м/с. 22 января ожидается дождь при температуре +1, ветер скоростью 15 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.