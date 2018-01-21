Работа волгоградского аэропорта нарушена из-за непогоды

21 января 2018, 21:56

Самолеты, летевшие в Волгоград из Санкт-Петербурга и Москвы, из-за мокрого снега и тумана совершили посадку в Астрахани и Краснодаре.

На запасные аэродромы ушли самолеты авиакомпании "Победа". Рейс из Санкт-Петербурга по расписанию должен был приземлиться в Волгограде в 16:00 мск, однако улетел на аэродром в Астрахани, сообщили в аэропорту.

"Еще один авиарейс компании "Победа", летевший из Москвы в Волгоград, по этой же причине (из-за непогоды) совершил посадку в Краснодаре", - цитирует источник в аэропорту "Интерфакс".

В справочной аэропорта отметили, что вылет авиарейса из Санкт-Петербурга в Астрахани был запланирован на 20:30 мск. Из Краснодара рейс из Москвы должен вылететь в 22:50 мск. Аэропорт Волгограда работает по фактической погоде, проинформировали в справочной.

Согласно онлайн-расписанию аэропорта на 21.57 мск, задерживаются четыре рейса из Волгограда в Москву. Это самолеты компаний "Аэрофлот", S7 Airlines, Nordwind Airlines и "Победа". На прилет задержаны шесть рейсов. Четыре из них из Москвы, один из Астрахани и один из Краснодара, следует из расписания на сайте аэропорта.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Волгограде облачно, без осадков, температура -3 градуса, ветер скоростью 6 метров в секунду. 22 января также без осадков и облачно, температура поднимется до +0 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.