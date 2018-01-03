03 января 2018, 12:19

Беспосадочный рейс Волгоград – Пхукет стал первым за 60 лет

Дальнемагистральный лайнер вылетел сегодня из Волгограда в Таиланд со взлетной полосы, построенной к чемпионату мира по футболу, сообщил представитель аэропорта.

Как писал "Кавказский узел", авиакомпания Pegas Fly анонсировала на сегодня первый чартерный рейс из Волгограда в Пхукет (Таиланд). Рейсы будут осуществляться на авиалайнерах Boeing-767 вместимостью 290 человек, а длительность перелета составит 8 часов 45 минут, сообщил перевозчик.

Сегодня 290 пассажиров вылетели из международного аэропорта Волгограда в Пхукет, сообщил коммерческий директор аэропорта Евгений Садилов. "Это знаковое событие: впервые за всю историю волгоградского аэропорта (с 1957 года) в воздух поднялся дальнемагистральный лайнер, который совершит беспосадочный перелет в Пхукет", - сказал он.

Евгений Садилов пояснил, что в 2013-2014 годах из Волгограда в Таиланд уже летали среднемагистральные самолеты, которые садились для дозаправки в Киргизии, а дальнемагистральный Boeing-767-300ER, предназначенный для межконтинентальных перелетов, еще никогда не вылетал из Волгограда. "О востребованности именно этого направления можно судить хотя бы по тому, что сегодняшний рейс загружен максимально - на его борту 290 пассажиров", - приводит слова Садилова ТАСС.

Представитель аэропорта уточнил, что до запуска новой взлетно-посадочной полосы использовать дальнемагистральные самолеты возможности не было, информирует издание.

Напомним, что эксплуатация новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Волгограда была начата в июле 2016 года. Строительство полосы было одним из этапов реконструкции аэропорта накануне чемпионата мира по футболу-2018.

Примечание:

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