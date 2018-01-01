01 января 2018, 07:23
Пассажиры авиарейса из Кутаиси доставлены в Грецию автобусами
Все пассажиры самолета, который вылетел из Кутаиси в Кавалу и после удара молнии вынужден был приземлиться в столице Болгарии, перевезены в пункт назначения автобусами.
Как писал "Кавказский узел", 30 декабря самолет компании Wizz Air, вылетевший из Кутаиси в греческий город Кавалу, совершил вынужденную посадку в столице Болгарии после того, как в него попала молния. Авиакомпания обязалась доставить пассажиров в пункт назначения.
Все пассажиры авиарейса Кутаиси - Кавала были доставлены из Софии в Кавалу автобусами, сообщил представитель международного аэропорта Кутаиси.
"Пострадавший от молнии самолет остался в Софии, где продолжается его инспектирование", - привел 31 декабря его слова "Интерфакс".
"Авиарейс из Батуми в Стамбул отменен из-за снегопада", "Рейс Сочи - Москва задерживается из-за попадания молнии в самолет", "Самолет, в который ударила молния при посадке в Сочи, снят с рейса".
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