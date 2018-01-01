01 января 2018, 07:23

Пассажиры авиарейса из Кутаиси доставлены в Грецию автобусами

Все пассажиры самолета, который вылетел из Кутаиси в Кавалу и после удара молнии вынужден был приземлиться в столице Болгарии, перевезены в пункт назначения автобусами.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря самолет компании Wizz Air, вылетевший из Кутаиси в греческий город Кавалу, совершил вынужденную посадку в столице Болгарии после того, как в него попала молния. Авиакомпания обязалась доставить пассажиров в пункт назначения.

Все пассажиры авиарейса Кутаиси - Кавала были доставлены из Софии в Кавалу автобусами, сообщил представитель международного аэропорта Кутаиси.

"Пострадавший от молнии самолет остался в Софии, где продолжается его инспектирование", - привел 31 декабря его слова "Интерфакс".