30 декабря 2017, 15:40
Два рейса задержаны в Кутаиси из-за удара молнии в самолет
Молния ударила в самолет Wizz Air, вылетевший из Кутаиси в Грецию. Задержаны рейсы авиакомпании на Кипр и в Германию.
Самолет, вылетевший в Кавалу, после удара молнией совершил вынужденную посадку в столице Болгарии Софии. Авиакомпания обязалась доставить пассажиров в пункт назначения, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Кутаиси.
По данным аэропорта, самолет Wizz Air в Ларнаку, который должен был вылететь в 12:45 (11:45 мск), задерживается на четыре часа, сообщает "Грузия Online".
Согласно онлайн-табло аэропорта, другой рейс Wizz Air, в Мемминген, вылет которого был назначен на 18:25 (17:25 мск), также задержан. Предполагаемое время вылета самолета не указано.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 июня молния ударила в самолет, летевший из Стамбула в Тбилиси.
"Авиарейс из Батуми в Стамбул отменен из-за снегопада", "Самолет, в который ударила молния при посадке в Сочи, снят с рейса", "Рейс Сочи - Москва задерживается из-за попадания молнии в самолет".
30 декабря 2017, 16:54
-
Активисты в Тбилиси потребовали принять закон о безопасности труда
Акция протеста в поддержку прав трудящихся под лозунгом «Смерти людей должны прекратиться» прошла сегодня у здания парламента в Тбилиси.
30 декабря 2017, 15:40
-
Два рейса задержаны в Кутаиси из-за удара молнии в самолет
Молния ударила в самолет Wizz Air, вылетевший из Кутаиси в Грецию. Задержаны рейсы авиакомпании на Кипр и в Германию.
30 декабря 2017, 15:11
-
1
Власти отчитали трех человек за критику сноса домов в Шали
Спикер парламента Чечни на сходе в Шали раскритиковал трех мужчин, которые в опубликованном в интернете видеоролике негативно отозвались о масштабной реконструкции в центре города.
30 декабря 2017, 14:33
-
Двое задержанных в Панкиси отказались обжаловать арест
Зураб Горнакашвили и Руслан Алдамов, задержанные при спецоперации в Панкисском ущелье и обвиненные в пособничестве террористам, не признают свою вину, но апелляцию на арест подавать отказались.
30 декабря 2017, 13:27
-
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 14 тысячах обстрелов за год
Азербайджанские военные в течение 2017 года произвели более 180 тысяч выстрелов по позициям Армии обороны, применив ракеты, минометы и гранатометы, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.
-
29 декабря 2017, 11:061
Андрей Рудомаха связал нападение с экологической деятельностью
-
29 декабря 2017, 09:40
Прогноз по лавиноопасности продлен в СКФО
-
29 декабря 2017, 03:46
Свидетель по делу "орджоникидзевского джамаата" изменил свои показания
-
29 декабря 2017, 01:18
Свидетели по делу Мухтарлы дали противоречивые показания
-
28 декабря 2017, 17:161
Застройщик и подрядчик ЖК "Парк Европейский" арестованы в Волгограде
-
28 декабря 2017, 15:09
Объявлен конкурс на пост главы Верховного суда Дагестана
-
30 декабря 2017, 16:54
Активисты в Тбилиси потребовали принять закон о безопасности труда
-
30 декабря 2017, 15:40
Два рейса задержаны в Кутаиси из-за удара молнии в самолет
-
30 декабря 2017, 13:27
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 14 тысячах обстрелов за год
-
30 декабря 2017, 12:32
Военно-Грузинская дорога открыта
-
30 декабря 2017, 09:46
Азербайджан заявил о 146 обстрелах с армянской стороны
-
30 декабря 2017, 08:59
Медведев распорядился построить объездную дорогу в Волгограде
-
30 декабря 2017, 08:30
Три депутата в Волгоградской области обвинены в хищении у РЖД на 14 миллионов
-
30 декабря 2017, 00:59
Суд продлил арест подозреваемым в поджоге Рутульской администрации
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
07 ноября 2017, 12:33Эльшад Бабаев выбран первым среди равных на втором этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
30 декабря 2017, 16:54
Активисты в Тбилиси потребовали принять закон о безопасности труда
-
30 декабря 2017, 14:33
Двое задержанных в Панкиси отказались обжаловать арест
-
19 декабря 2017, 15:2416
Саакашвили Михаил Николозович
-
02 декабря 2017, 01:013
Чатаев Ахмед Раджапович
-
20 сентября 2017, 23:24
Тумсо Абдурахманов
-
02 ноября 2017, 11:2860 подписей в защиту журналистов
-
22 мая 2015, 22:05Совместная декларация саммита "Восточного партнерства" (Рига, 21-22 мая 2015 г.)
-
30 декабря 2017, 08:44Король Иордании отправил в отставку 3 членов своей семьи
-
24 декабря 2017, 11:40Невыплата льгот ветеранам труда, задержка зарплат в Дагестане
-
24 декабря 2017, 11:36Помогите найти сына
-
21 декабря 2017, 23:17Черкесские календари в помощь репатриантам из Сирии
-
21 декабря 2017, 12:52Из РАНХИГС отчислили студентов, заставивших извиняться молодого человека на камеру
-
28 декабря 2017, 10:2680
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
28 ноября 2017, 17:481
Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси
-
10 октября 2017, 15:091
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в июле 2017 года по данным Кавказского узла
-
25 сентября 2017, 15:08
Военная демократия Курдистана: как референдум отзовётся на Кавказе
-
29 декабря 2017, 19:31
BERG...man TbilisiПрезидент Грузии: если запреты не приносят улучшения, лучше их снять, чтобы люди были свободными 52
-
29 декабря 2017, 13:27
BERG...man TbilisiСоломон Квирквелия-лучший футболист Грузии 2017 г. И кто лучший футболист С.Кавказа и самый дорогой-Кавказа 41
-
29 декабря 2017, 08:17
Ветер с АпшеронаБыть кавказцем: в этом нет ничего вызывающего гордость 29
-
28 декабря 2017, 17:53
BERG...man Tbilisi"Мечта" ответила Карасину: прямое сотрудничество Грузии с оккупантом невозможно! 36
-
28 декабря 2017, 17:17
BERG...man TbilisiМИД РФ: товарооборот между Грузией и РФ вырос в 2017 году на 35%. Чем торгуют страны друг с другом? 2