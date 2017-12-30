30 декабря 2017, 15:40

Два рейса задержаны в Кутаиси из-за удара молнии в самолет

Молния ударила в самолет Wizz Air, вылетевший из Кутаиси в Грецию. Задержаны рейсы авиакомпании на Кипр и в Германию.

Самолет, вылетевший в Кавалу, после удара молнией совершил вынужденную посадку в столице Болгарии Софии. Авиакомпания обязалась доставить пассажиров в пункт назначения, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Кутаиси.

По данным аэропорта, самолет Wizz Air в Ларнаку, который должен был вылететь в 12:45 (11:45 мск), задерживается на четыре часа, сообщает "Грузия Online".

Согласно онлайн-табло аэропорта, другой рейс Wizz Air, в Мемминген, вылет которого был назначен на 18:25 (17:25 мск), также задержан. Предполагаемое время вылета самолета не указано.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 июня молния ударила в самолет, летевший из Стамбула в Тбилиси.