14 января 2018, 14:28

Аэропорт Тбилиси возобновил работу в штатном режиме

Тбилисский аэропорт, работа которого вечером 13 января была нарушена в условиях тумана, сегодня принимает и отправляет самолеты по расписанию.

Как сообщал “Кавказский узел”, тбилисский аэропорт 13 января не смог принять шесть рейсов из-за сильного тумана. Были отменены рейсы Тегеран-Тбилиси и Дубай-Тбилиси. Еще четыре самолета, летевших в Тбилиси, были перенаправлены в другие аэропорты.

По данным информационной службы аэропорта Тбилиси, отложенные 13 января из-за тумана рейсы уже выполнены, а сегодня перебои не зафиксированы. Аэропорт работает в штатном режиме. В обычном режиме работает и Кутаисский международный аэропорт, сообщает издание "Грузия-Онлайн".

По информации на 14.20 мск, аэропорт Тбилиси сегодня принял 23 рейса, отправлено 28 рейсов. Задержек с отправкой и приемом самолетов не зафиксировано, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс-Расписание".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Тбилиси переменная облачность и дождь при температуре воздуха +0, скорость ветра составляет 4 метра в секунду, +6. Днем 14 января также ожидается дождь, температура воздуха повысится до +2, скорость ветра 2 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

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