Выросла очередь большегрузов на Военно-Грузинской дороге

21 января 2018, 12:22

Число фур, которые ожидают выезда из России по Военно-Грузинской дороге, выросло за сутки с 171 до 227.

Как информировал "Кавказский узел", движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено для всех видов транспорта в ночь на 19 января. К полудню 20 января в очереди на дороге насчитывался 171 грузовик. Вечером 20 января проезд по Военно-Грузинской дороге был разрешен легковому транспорту.

По данным МЧС по Северной Осетии, движение большегрузного автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс по-прежнему запрещено. “Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 227 единиц большегрузных автомобилей. Развернут пункт обогрева”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС по региону.

В сообщении также отмечается, что спасатели “настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении”.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды без осадков, температура воздуха -5 градусов, ветер скоростью 8 метров в секунду. Ночью осадков также не ожидается, температура понизится до -7, ветер усилится до 11 м/с. 22 и 23 января осадки не ожидаются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.