21 января 2018, 12:22

Выросла очередь большегрузов на Военно-Грузинской дороге

Число фур, которые ожидают выезда из России по Военно-Грузинской дороге, выросло за сутки с 171 до 227.

Как информировал "Кавказский узел", движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено для всех видов транспорта в ночь на 19 января. К полудню 20 января в очереди на дороге насчитывался 171 грузовик. Вечером 20 января проезд по Военно-Грузинской дороге был разрешен легковому транспорту.

По данным МЧС по Северной Осетии, движение большегрузного автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс по-прежнему запрещено. “Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 227 единиц большегрузных автомобилей. Развернут пункт обогрева”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС по региону.

В сообщении также отмечается, что спасатели “настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении”.

Те, кто собрался в Грузию на автомобиле, найдут полезные советы в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Также "Кавказским узлом" подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды без осадков, температура воздуха -5 градусов, ветер скоростью 8 метров в секунду. Ночью осадков также не ожидается, температура понизится до -7, ветер усилится до 11 м/с. 22 и 23 января осадки не ожидаются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Предупреждение об опасности схода лавин объявлено в четырех регионах юга России", "Лавинная опасность объявлена в горных районах Чечни", "Штормовое предупреждение объявлено в Чечне".

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