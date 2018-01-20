20 января 2018, 14:00

Проезда по Военно-Грузинской дороге ожидает 171 грузовик

Очередь на Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за непогоды для всех видов транспорта, выросла с вечера 19 января на 38 машин, сообщило МЧС Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", проезд большегрузов в Грузию был закрыт утром 18 января, а в ночь на 19 января движение по Военно-Грузинской дороге было полностью прекращено. Вечером 19 января в очереди на границе с Грузией стояли 133 грузовика. Для водителей развернут пункт обогрева.

Очередь увеличилась до 171 большегрузного автомобиля, сообщается сегодня в 12:00 мск на сайте МЧС Северной Осетии.

Те, кто собрался в Грузию на автомобиле, найдут полезные советы в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Также "Кавказским узлом" подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды без осадков, температура воздуха -2 градуса, скорость ветра 7 метров в секунду. Ночью также без осадков, похолодает до -7, ветер достигнет 8 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Предупреждение об опасности схода лавин объявлено в четырех регионах юга России", "Лавинная опасность объявлена в горных районах Чечни", "Штормовое предупреждение объявлено в Чечне".

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