Проезда по Военно-Грузинской дороге ожидает 171 грузовик

Очередь на Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за непогоды для всех видов транспорта, выросла с вечера 19 января на 38 машин, сообщило МЧС Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", проезд большегрузов в Грузию был закрыт утром 18 января, а в ночь на 19 января движение по Военно-Грузинской дороге было полностью прекращено. Вечером 19 января в очереди на границе с Грузией стояли 133 грузовика. Для водителей развернут пункт обогрева.

Очередь увеличилась до 171 большегрузного автомобиля, сообщается сегодня в 12:00 мск на сайте МЧС Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды без осадков, температура воздуха -2 градуса, скорость ветра 7 метров в секунду. Ночью также без осадков, похолодает до -7, ветер достигнет 8 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.