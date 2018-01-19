19 января 2018, 21:43

Выросла очередь из большегрузов на Военно-Грузинской дороге

На Военно-Грузинской дороге, закрытой для всех видов транспорта из-за непогоды, скопилось 133 грузовика, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что утром 18 января на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России был запрещен проезд большегрузов. В ночь на 19 января проезд был закрыт и для других видов транспорта. Сегодня утром открытия проезда в Грузию ожидали 124 большегруза.

Очередь выросла до 133 большегрузных автомобилей, говорится в сообщении от 20.00 мск на сайте североосетинского управления МЧС России.

По данным ведомства, для водителей развернут пункт обогрева.

"Кавказский узел" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" собрал полезные советы для тех туристов, кто желает посетить Грузию на автомобиле. Также на "Кавказском узле" размещен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в районе Степанцминды ожидаются умеренные осадки при температуре -7 градусов и ветре скоростью 18 метров в секунду. Днем осадки прекратятся, потеплеет до -2, ветер стихнет до 7 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Продлен прогноз о лавиноопасности на Кубани", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в Дагестане", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в пяти регионах юга России".

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