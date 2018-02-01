Министр обороны Азербайджана на передовой. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?&pagen=41

01 февраля 2018, 09:00

Азербайджан обвинил Армению в 121 обстреле

Вооруженные силы Армении 121 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия, заявили сегодня в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно его информации, азербайджанские позиции в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Агдам, Геяли и на безымянных высотах в Товузском и Гедабекском районах были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Шаваршаван, Воскеван, Мосесгех, Чинари.

Также, по данным азербайджанской стороны, обстрелы велись со стороны карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили и с безымянных высот на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

При этом использовались крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск 1 февраля не прокомментировали эту информацию на своих сайтах.

Как писал "Кавказский узел", 31 января Азербайджан заявил о 114 обстрелах своих позиций за сутки, днем ранее – о 120 обстрелах. Нагорный Карабах обычно еженедельно суммирует данные о нарушениях перемирия в зоне конфликта, и 27 января он обвинил Азербайджан в 200 обстрелах своих позиций за неделю, с 21 по 27 января.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах девяти сел", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Армянские эксперты невысоко оценили значение поставки российских БТР Азербайджану".

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