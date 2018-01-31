Азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

31 января 2018, 08:42

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Вооруженные силы Армении с 30 по 31 января 114 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. По его данным, при обстрелах использовались пулеметы крупного калибра.

Азербайджанская сторона зафиксировала обстрелы со стороны армянских населенных пунктов Ноемберян, Паравакар Иджеван, Чинари, а также со стороны карабахских сел Чилябюрт, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Нюзгяр и Мехдили..

В число обстрелянных попали азербайджанские позиции в селе Кохнегышлаг, Кемерли, Агдам, Коханеби и на безымянных высотах в Газахском и Гедабекском районах, сообщается сегодня на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха к 08.40 мск 31 января не разместили на своих сайтах комментариев к этой информации.

Как писал "Кавказский узел", 30 января Азербайджан обвинил армянскую сторону в 120 обстрелах за сутки, днем ранее – также о 114 нарушениях перемирия. 27 января Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах своих позиций за неделю, с 21 по 27 января.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 116 обстрелах за сутки", "Азербайджан зафиксировал обстрелы пяти сел".

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