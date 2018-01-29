29 января 2018, 11:28

Солдат погиб в Нагорном Карабахе

Военнослужащий Армии обороны Овсеп Григорян погиб, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с оружием, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Инцидент произошел в одной из воинских частей на северном направлении линии соприкосновения войск.

По предварительным данным, военнослужащий Овсеп Григорян, 1998 г.р., получил смертельное огнестрельное ранение "в результате нарушения правил обращения с оружием", говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте министерства.

Обстоятельства инцидента выясняются, уточнила пресс-служба Минобороны.

"Кавказский узел" писал также, что 19 января Минобороны Азербайджана сообщило о смерти военнослужащего Ибрагима Менефова. По версии оборонного ведомства, Менефов погиб в результате нарушения режима перемирия со стороны вооруженных сил Армении.

"Кавказский узел" размещает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего", "CDSI насчитал 119 смертей военнослужащих на Южном Кавказе в 2017 году", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта".

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29 января 2018, 12:33

29 января 2018, 11:28

  • Солдат погиб в Нагорном Карабахе

    Военнослужащий Армии обороны Овсеп Григорян погиб, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с оружием, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

29 января 2018, 10:46

29 января 2018, 09:52

29 января 2018, 08:40

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