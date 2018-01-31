31 января 2018, 22:48

Три жителя Северной Осетии осуждены за продажу ребенка

Суд приговорил к срокам от 3 лет и 3 месяцев до 3 лет и 8 месяцев жительницу Алагира и еще двух человек по делу о продаже новорожденного ребенка.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 августа 2017 года стало известно о завершении следствия по делу о продаже ребенка в Северной Осетии. Мать новорожденного была заключена под стражу, а два посредника, женщина и мужчина, - под домашний арест.

Уполномоченный по правам ребенка в Северной Осетии Артур Кокаев назвал случай продажи ребенка не характерным для республики.

Согласно приговору Ленинского райсуда Владикавказа, знакомая беременной алагирки предложила ей продать ребенка, чтобы решить материальные проблемы. 15 мая 2017 года две женщины и мужчина, также выступивший посредником при сделке, встретились с покупателями. За бездетных супругов, желающих купить ребенка за 330 тысяч рублей, выдали себя силовики. Передав 100 тысяч рублей в качестве предоплаты за младенца, правоохранители задержали всех троих продавцов.

Суд признал задержанных виновными по п.3 ч.2. ст.127.1 Уголовного кодекса России (торговля людьми). Мать ребенка приговорена к трем годам и трем месяцам колонии общего режима, а посредники - к трем годам шести месяцам и трем годам восьми месяцам соответственно, передают сегодня информацию североосетинского управления ФСБ "Кавказ.Реалии".

Комментариев осужденных или их представителей относительно вердикта суда не поступало.

Напомним, что задержанные, по утверждению следствия, ранее полностью признали свою винуМать 10-месячного ребенка по решению суда трижды была лишена родительских прав, и все трое ее старших детей в возрасте от трех до шести лет были помещены в детский дом во Владикавказе, а затем переданы в замещающие семьи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из оперативников, участвовавших в расследовании.

Примечание:

"Экс-заведующая роддомом №1 Владикавказа приговорена к пяти годам условно по делу о торговле новорожденными", "Суд приговорил врача роддома Владикавказа к трем годам условно по делу о торговле новорожденными", "Экс-заведующей роддомом №1 Владикавказа предъявлено обвинение в торговле новорожденными".

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