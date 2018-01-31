Марат Исмаилов (слева) и замначальника ГОВД Махачкалы Шамиль Алиев, 27 марта 2017 года. Фото: Патимат Махмудова для "Кавказского узла".

31 января 2018, 06:32

Верховный суд Дагестана встал на сторону организатора антикоррупционного митинга

Жалоба организатора антикоррупционного митинга в Махачкале 26 марта 2017 года Марата Исмаилова на отказ следствия проводить проверку по поводу досрочного прекращения акции протеста передана на новое рассмотрение в районный суд.

Как информировал "Кавказский узел", антикоррупционный митинг в Махачкале 26 марта 2017 года завершился массовым задержанием его участников. В полицию, по сведениям дежурного Советского РОВД Махачкалы, были доставлены свыше 100 человек. Организатор акции, юрист Марат Исмаилов был оштрафован на 10 тысяч рублей, но Верховный суд Дагестана отменил этот штраф. Исмаилов через суд добился взыскания с МВД 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в связи с воспрепятствованием в проведении антикоррупционного митинга.

30 января Верховный суд Дагестана частично удовлетворил жалобу Исмаилова на решение Советского районного суда Махачкалы, который до этого не признал бездействие сотрудников следственного отдела, отказавшихся проводить доследственную проверку по его заявлению. Дело направлено в районный суд на новое рассмотрение, пишет со ссылкой на Исмаилова портал "ОВД-Инфо".

По словам активиста, в ноябре 2017 года он подал в следственный отдел заявление с просьбой возбудить уголовное дело о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия (ст. 149 УК РФ). При этом доследственная проверка по жалобе не проводилась, а в ответе следствия было указано об отсутствии признаков преступления, пояснил Исмаилов.

"Кавказский узел" также писал, что 26 марта 2017 года во многих городах России были организованы акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Участники акций потребовали расследовать заявления о коррупции в верхних эшелонах власти.

После того, как Навальный заявил о намерении баллотироваться в президенты России, в стране были открыты 63 его региональных штабаО том, чем привлекательна для молодежи работа в его штабах на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", представлена позиция политика по вопросам, касающимся Кавказа.

Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Более 200 человек в Краснодаре пришли на встречу с главой штаба Навального", "На задержанного координатора штаба Навального в Сочи составлен протокол", "Организатор акции сторонников Навального в Сочи приговорен к 8 суткам ареста".

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