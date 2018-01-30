Коллеги Шамиля Нурмагомедова дали показания в его пользу

30 января 2018, 22:05

Уроженец Дагестана Шамиль Нурмагомедов, обвиняемый в финансировании терроризма, на своей работе не допускал радикальных суждений и отличался уравновешенностью, заявили суду коллеги подсудимого.

Как писал "Кавказский узел", Московский окружной военный суд 22 января приступил к основному слушанию дела в отношении уроженца Махачкалы Шамиля Нурмагомедова, обвиненного в финансировании терроризма. Шамиль Нурмагомедов отказался признать финансированием терроризма свою помощь брату, который пытался выбраться с контролируемой ИГ* территории.

Коммерческий директор подмосковной фирмы Шамиль Нурмагомедов был обвинен в финансировании терроризма после того, как его брат Марат оказался в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Он был арестован в Москве, 15 января суд продлил срок ареста Шамиля Нурмагомедова на три месяца.

Сегодня заседание суда по делу Шамиля Нурмагомедова "прошло в укороченном варианте", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Умалат Сайгитов. "У другого адвоката Нурмагомедова, Абдурашида Шейхова, сегодня были дела в другом суде. И наше заседание началось позже, около 15:00, и продолжалось до 16:30. За это время успели допросить свидетелей защиты, которые дали характеристики в отношении Шамиля Нурмагомедова и его старшего брата Имамгази", - рассказал Умалат Сайгитов.

По словам адвоката, всего в ходе заседания были допрошены двое свидетелей - коллеги Шамиля Нурмагомедова, работавшие под его началом. "Они охарактеризовали его как уравновешенного человека, верующего мусульманина и при этом не высказывавшего им каких-либо радикальных суждений. Разница в религиозных убеждениях, как сказали свидетели, не мешали нормальным отношениям", - отметил Умалат Сайгитов.



Что касается Имамгази Нурмагомедова, старшего брата Шамиля Нурмагомедова, то он "подтвердил позицию защиту", сказал адвокат. "Он разъяснил, что на семейном совете, сразу после того, как стало известно об отъезде Марата Нурмагомедова в Сирию, все согласились с решением сделать всё, чтобы "вытащить" его оттуда. И все усилия членов семьи, в том числе Шамиля, были направлены только на это", - отметил Сайгитов.



По словам адвоката, защита настаивает на том, что следствие "неверно квалифицировало поступки Шамиля Нурмагомедова и неправильно применяет к нему нормы Уголовного кодекса". Адвокат подчеркнул, что "углубление понятия финансирование террористической деятельности произошло позднее событий, описываемых в материалах уголовного дела в отношении Нурмагомедова".

Также сторона защиты настаивает, что ИГ* было запрещено в России как террористическая организация в начале 2015 года, то есть позже событий, вменяемых в вину Шамилю Нурмагомедову. Доводы стороны защиты Шамиля Нурмагомедова являются обоснованными, считает независимый адвокат Тимофей Широков.

"Закон не имеет обратной силы. Можно было бы предположить, что обвинение могло расценивать преступление как продолжающееся. Но если в материалах дела говорится об эпизодах, произошедших ранее 29 декабря 2014 года, когда Верховный суд включил ИГ* в список террористических организаций, и до внесения поправок в Уголовный кодекс - должен быть вынесен оправдательный приговор", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тимофей Широков.

При этом, по его мнению, "защите стоит попытаться добиться оправдательного приговора уже сейчас, а не рассчитывать на успешные апелляции". "Если исходить строго из буквы закона, если российским законодательством на момент инкриминируемых деяний не было предусмотрено наказание, то граждане России не должны нести ответственности. Но по какой-то причине дело Нурмагомедова дошло до суда", - резюмировал Широков.

Шамиль Нурмагомедов был обвинен в содействии терроризму после того, как его брат Марат оказался в ИГ*. "Кавказский узел" опубликовал интервью с их отцом Казимом Нурмагомедовым - "Вернуть живым: за сыном из Дагестана в ИГИЛ"*. В интервью "Кавказскому узлу" Казим Нурмагомедов рассказал, что его младший сын уехал в Сирию 1 августа 2013 года. "В момент выезда, чтобы Вы имели правильное представление об этих событиях, никакой запрещенной организации, никакого криминального момента в его действиях не было. Потому что даже участие в вооруженных формированиях за рубежом российское законодательство не пресекало и не привлекало за это к ответственности тогда. Это стало преступлением с 3 ноября 2013 года. Были внесены поправки в статью 208, часть 2 ("Участие в незаконных вооруженных формированиях") Уголовного кодекса", – отмечал Нурмагомедов.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – организация признана террористической и запрещена в России судом.

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